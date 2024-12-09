«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп
На днях биткоин достиг новой рекордной отметки в $100 000, в очередной раз подтвердив статус одной из перспективных инвестиционных возможностей. Если вы все еще предвзято относитесь к криптовалютам и есть много вопросов в голове — воркшоп от Академии Минфин на них ответит.
Академия Минфин приглашает на воркшоп «Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты», который состоится уже 12 декабря.
Присоединитесь и узнайте, почему конец 2024 и начало 2025 года — максимально удачное время для инвестирования в криптовалюты.
👉 Зарегистрироваться можно здесь
О спикере
Проведет мероприятие эксперт по криптовалютному и фондовому рынку Михаил Серюга. Он инвестирует в криптовалюты с 2013 года, то есть имеет 11 лет опыта.
Михаил ведет публичный криптопортфель на Минфине, который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альткоинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен. Его доходность на ключевых проектах уже достигла 45%.
Какие темы будут освещены
В ходе воркшопа эксперт поделится своим опытом и наблюдениями, расскажет о текущей капитализации и динамике рынка криптовалют, ключевых трендах сегодняшнего дня, перспективах на 2025 год и возможностях для инвестора.
Глобальные тренды рынка криптовалют:
- Текущая капитализация рынка и динамика перемен.
- Поведение ключевых криптовалют (BTC, ETH) в 2024 году.
- Влияние регуляторов в США, ЕС и Азии: как новые правила повлияли на рынок.
Прогнозы на 2025 год:
- Останется ли биткоин главной валютой рынка?
- Останется ли эфириум лидером для dApps?
- Глобальная экономика и ее роль в развитии крипторынка.
- Институционные инвестиции: ожидается ли дальнейший рост?
- Обзор перспективных альткоинов: ключевые тренды и возможности.
Влияние технологий и глобальной экономики:
- Как искусственный интеллект меняет правила игры на крипторынке.
- Новые возможности в DeFi и NFT: стоит ли инвестировать в эти сегменты?
Инвестиционные стратегии:
- Долгосрочные и краткосрочные подходы: советы относительно выбора.
- Управление рисками: как минимизировать потенциальные потери
Начинающие также узнают, с чего начать, как выбрать биржу и кошелек, чтобы безопасно хранить приобретенные криптовалюты.
Для кого
Воркшоп будет полезен как сомневающимся в надежности криптовалют, так и опытным инвесторам, которые ищут новые инструменты и стратегии для увеличения прибыли. Присоединяйтесь, если вы:
- ищете дополнительный инструмент инвестирования в 2025 году;
- рассматриваете криптовалюты как инструмент для диверсификации инвестиций;
- уже имеете в портфеле те или иные криптовалюты и хотите понимать их перспективы;
- интересуетесь, как глобальная экономика и развитие AI повлияет на крипторынок.
Если вы начинающий — интересуетесь инвестициями в крипту и хотите минимизировать риски, на воркшопе получите практические советы по этому поводу. Эксперт расскажет о 10 распространенных ошибках, которые допускаются в начале, и как их избежать.
Формат участия
Воркшоп состоится 12 декабря в 19.00 в формате онлайн-встречи в Zoom. Примерная продолжительность: 1,5−2 часа. Для тех, кто не сможет присоединиться вживую, будет доступна запись.
Присоединяйтесь, будет полезно!
Поделиться новостью