«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп — Finance.ua
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«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп

Криптовалюта
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«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп
«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп
На днях биткоин достиг новой рекордной отметки в $100 000, в очередной раз подтвердив статус одной из перспективных инвестиционных возможностей. Если вы все еще предвзято относитесь к криптовалютам и есть много вопросов в голове — воркшоп от Академии Минфин на них ответит.
Академия Минфин приглашает на воркшоп «Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты», который состоится уже 12 декабря.
Присоединитесь и узнайте, почему конец 2024 и начало 2025 года — максимально удачное время для инвестирования в криптовалюты.

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О спикере

Проведет мероприятие эксперт по криптовалютному и фондовому рынку Михаил Серюга. Он инвестирует в криптовалюты с 2013 года, то есть имеет 11 лет опыта.
Михаил ведет публичный криптопортфель на Минфине, который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альткоинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен. Его доходность на ключевых проектах уже достигла 45%.

Какие темы будут освещены

В ходе воркшопа эксперт поделится своим опытом и наблюдениями, расскажет о текущей капитализации и динамике рынка криптовалют, ключевых трендах сегодняшнего дня, перспективах на 2025 год и возможностях для инвестора.
Глобальные тренды рынка криптовалют:
  • Текущая капитализация рынка и динамика перемен.
  • Поведение ключевых криптовалют (BTC, ETH) в 2024 году.
  • Влияние регуляторов в США, ЕС и Азии: как новые правила повлияли на рынок.
Прогнозы на 2025 год:
  • Останется ли биткоин главной валютой рынка?
  • Останется ли эфириум лидером для dApps?
  • Глобальная экономика и ее роль в развитии крипторынка.
  • Институционные инвестиции: ожидается ли дальнейший рост?
  • Обзор перспективных альткоинов: ключевые тренды и возможности.
Влияние технологий и глобальной экономики:
  • Как искусственный интеллект меняет правила игры на крипторынке.
  • Новые возможности в DeFi и NFT: стоит ли инвестировать в эти сегменты?
Инвестиционные стратегии:
  • Долгосрочные и краткосрочные подходы: советы относительно выбора.
  • Управление рисками: как минимизировать потенциальные потери
Начинающие также узнают, с чего начать, как выбрать биржу и кошелек, чтобы безопасно хранить приобретенные криптовалюты.

Для кого

Воркшоп будет полезен как сомневающимся в надежности криптовалют, так и опытным инвесторам, которые ищут новые инструменты и стратегии для увеличения прибыли. Присоединяйтесь, если вы:
  • ищете дополнительный инструмент инвестирования в 2025 году;
  • рассматриваете криптовалюты как инструмент для диверсификации инвестиций;
  • уже имеете в портфеле те или иные криптовалюты и хотите понимать их перспективы;
  • интересуетесь, как глобальная экономика и развитие AI повлияет на крипторынок.
Если вы начинающий — интересуетесь инвестициями в крипту и хотите минимизировать риски, на воркшопе получите практические советы по этому поводу. Эксперт расскажет о 10 распространенных ошибках, которые допускаются в начале, и как их избежать.

Формат участия

Воркшоп состоится 12 декабря в 19.00 в формате онлайн-встречи в Zoom. Примерная продолжительность: 1,5−2 часа. Для тех, кто не сможет присоединиться вживую, будет доступна запись.
Присоединяйтесь, будет полезно!
По материалам:
Finance.ua
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