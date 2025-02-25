Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн — Finance.ua

Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн Сегодня 05:06 — Криптовалюта

Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн

Криптовалютный необанк Infini пострадал от хакерской атаки, в результате которой проект потерял 49 млн USDC. Об этом сообщили эксперты Cyvers.

Они отметили, что ранее хакер разрабатывал смарт-контракт для проекта Infini, а после завершения работы тайно сохранил за собой права администратора. По данным Cyvers, злоумышленник совершил атаку через 100 дней после конца взаимодействия с Infini.

«Он профинансировал свой адрес через Tornado Cash, направил небольшую транзакцию в Ethereum для оплаты газа и совершил эксплойт, выведя все средства», — говорится в заявлении.

В Lookonchain добавили , что хакер обменял 49,5 млн USDC на DAI и купил 17 696 ETH, а впоследствии перевел активы на новый кошелек.

Основатель Infini под псевдонимом Christian у X (ранее Twitter) сообщил , что с ликвидностью на платформе все в порядке. Он сказал:

«Мы можем полностью компенсировать потери, и сейчас активно отслеживаем перемещение средств».

Напомним, вечером 21 февраля 2025 года криптоиндустрия столкнулась с самой большой за всю историю атакой на централизованную биржу.

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