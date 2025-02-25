Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн — Finance.ua
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Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн

Криптовалюта
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Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн
Криптонеобанк Infini пострадал от взлома на $49 млн
Криптовалютный необанк Infini пострадал от хакерской атаки, в результате которой проект потерял 49 млн USDC. Об этом сообщили эксперты Cyvers.
Они отметили, что ранее хакер разрабатывал смарт-контракт для проекта Infini, а после завершения работы тайно сохранил за собой права администратора. По данным Cyvers, злоумышленник совершил атаку через 100 дней после конца взаимодействия с Infini.
«Он профинансировал свой адрес через Tornado Cash, направил небольшую транзакцию в Ethereum для оплаты газа и совершил эксплойт, выведя все средства», — говорится в заявлении.
В Lookonchain добавили, что хакер обменял 49,5 млн USDC на DAI и купил 17 696 ETH, а впоследствии перевел активы на новый кошелек.
Основатель Infini под псевдонимом Christian у X (ранее Twitter) сообщил, что с ликвидностью на платформе все в порядке. Он сказал:
«Мы можем полностью компенсировать потери, и сейчас активно отслеживаем перемещение средств».
Напомним, вечером 21 февраля 2025 года криптоиндустрия столкнулась с самой большой за всю историю атакой на централизованную биржу.
По материалам:
incrypted
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