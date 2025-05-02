Криптоинвесторы недовольны политикой Трампа — Finance.ua

Криптоинвесторы недовольны политикой Трампа Сегодня 03:38 — Криптовалюта

Криптоинвесторы недовольны политикой Трампа

Криптоэнтузаисты выразили смешанные чувства относительно влияния президента США на индустрию криптовалют. Это связано с введенными им пошлинами.

Об этом сообщает Reuters.

Издание рассказывает, что после победы Трампа на выборах цены на криптовалюту подскочили до рекордного уровня, но потом почти сразу упали. Биткойн потерял примерно 12% своего пика. На это повлияли глобальная торговая война и опасения индустрии, что темпы криптовалютного регулирования при Трампе медленнее, чем ожидалось.

Миклош Веспреми, главный операционный директор стриминговой платформы, интегрированной с Web3, отметил, что как только тарифы начнут действовать на страны, рынку криптовалют будет очень больно.

Однако журналисты пишут, что индустрия получила сильный старт в начале года, поскольку в нее стали поступать деньги.

По данным издания, в первом квартале 2025 г. глобальные венчурные инвестиции в криптовалютные компании составили $5,4 млрд, что является лучшим показателем с середины 2022 года.

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