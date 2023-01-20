Криптофирма Genesis объявила о собственном банкротстве — Finance.ua
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Криптофирма Genesis объявила о собственном банкротстве

Криптовалюта
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Криптофирма Genesis объявила о собственном банкротстве
Криптофирма Genesis объявила о собственном банкротстве
Брокерская компания Genesis Global Capital сообщила о собственном банкротстве. Согласно данным BusinessWire, у Genesis имеется около 100 000 кредиторов.
Сумма задолженности фирмы составляет от $1,1 млрд до $13 млрд. Хотя еще вчера журналисты Bloomberg сообщали всего о $3 миллиардах долговых обязательств. Крупнейшими кредиторами Genesis считаются эмитент USDC Circle и Gemini.
«Мы продолжим диалог как с DCG, так и с консультантами наших кредиторов, поскольку мы стремимся к максимизации стоимости и стараемся как можно лучше подготовить наш бизнес к будущему», — подчеркнул CEO Genesis Дерар Ислим.
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Проблемы у криптовалютного конгломерата Digital Currency Group, в который входят брокер Genesis, биржа Gemini, новостной портал CoinDesk, обострились после крушения криптовалютной биржи FTX. Так, еще в ноябре биржа Gemini остановила вывод клиентских средств из проекта Earn. Проблемы со снятием средств и обслуживанием текущих обязательств Genesis возникли сразу после банкротства FTX.
Как сообщили в компании, кредитный партнер Gemini по программе Earn Genesis Global Capital приостановил снятие средств и не может выполнить обязательства перед клиентами.
Позже в Genesis признались, что подразделение деривативов компании лишилось доступа к около $175 млн заблокированных средств на торговом счете у FTX. Паника, вызвавшая резкое падение биржи FTX, спровоцировала среди клиентов Genesis массовый запрос на вывод своих активов.
По материалам:
noworries
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