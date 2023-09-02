Криптоэксперты выделили основные факторы роста криптовалют в будущем — Finance.ua

Криптоэксперты выделили основные факторы роста криптовалют в будущем Сегодня 04:41 — Криптовалюта

Криптоэксперты выделили основные факторы роста криптовалют в будущем

Аналитики Finbold рассказывают: множество макро- и микрофакторов будут диктовать время, ожесточение и продолжительность следующего «бычьего» рывка, когда криптовалютная отрасль начнет стабильную положительную динамику.

«Мы не знаем день или час, когда криптовалюта станет бычьей. Но мы знаем, что это произойдет, так же точно, как ночь следует за днем», — надеются криптоэксперты.

Специалисты выделили три фактора, которые могут способствовать росту флагмана крипторынка и отрасли в целом.

Внедрение ETF

Первый двигатель роста ВТС — одобрение ETF. Финансовые учреждения долгое время пытались получить разрешение американского регулятора, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США всегда отказывала, ссылаясь на потенциальную возможность манипулирования рынком.

Утверждение биткоин-ETF будет означать, что пенсионные фонды впервые смогут получить прямой доступ к криптовалютам. Это также подтверждает тезис, что криптовалюта является классом активов, который откроет двери для других ETF. Эксперты предполагают, что следующим «зеленый свет» получит Ethereum (ETH).

Регуляторная политика

«Регулирование криптовалют часто описывается в негативном контексте как нечто, скорее сдерживающее рынок, чем разжигающее его. Это понятно, поскольку большинство попыток регулирования отрасли, особенно со стороны США, были чрезмерно тщательными в своем охвате и рисковали подавить инновации», — пишут криптоэксперты.

Однако, отмечают в Finbold, регуляторная политика позволяет более прозрачно коммуницировать финучреждениям с клиентами. Так, в Великобритании сейчас усиленно обращают внимание на защиту прав потребителей, а ЕС еще в апреле внедрила гармоничную систему регулирования цифровых активов.

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«Так или иначе, наступит момент, когда самые вопиющие предложения будут либо превращены в закон, либо отклонены в пользу более мягких альтернатив. Когда это произойдет, просто доверьтесь», — советуют журналисты.

Халвинг

«Если криптовалюта все еще не вышла на высокий уровень до первого квартала следующего года, не отчаивайтесь — следующий потенциальный драйвер будет неизбежен», — прогнозируют криптоэксперты.

Уже через год состоится халвинг главного криптоактива. Это феномен, когда вознаграждение, выдаваемое майнерам за блок, уменьшается вдвое. В настоящее время 6,25 BTC выдаются примерно каждые 10 минут. С мая 2024 года это вознаграждение уменьшится до 3,13 BTC.

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noworries По материалам:

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