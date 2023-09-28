Криптоэксперты прогнозируют быстрый обвал криптовалютного рынка — Finance.ua

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Криптоэксперты прогнозируют быстрый обвал криптовалютного рынка

Криптовалюта
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Криптовалютная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами. По мнению генерального директора финансового гиганта JPMorgan Джейми Даймона, криптосектор не готов к худшему сценарию роста процентных ставок в США до 7%, прогнозируемого в 2024 году. Эксперт предполагает, что индустрия цифровых активов может пострадать сильнее других.
По мнению Даймона, представители Федеральной Резервной Системы (ФРС) могут продолжить повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией. Будущий рост стоимости ссуд, вероятно, нанесет еще больший ущерб глобальной экономике. В таком случае существенно пострадает и криптосектор.

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«Переход с 0 до 2% был почти незаметный. Движение от 0 до 5% застало людей неожиданно, но если рост пойдет и дальше, это может стать крахом для всей системы, — сказал Даймон. — Я не уверен, готов ли мир к 7%. Если они [ФРС. — Ред.] собираются иметь меньшие объемы и более высокие ставки, в механизме возникнет напряжение».
Ставка на уровне 7% в сочетании со стагфляцией и массовой безработицей значительно увеличит риск впадения экономики США в состояние рецессии. Это нежелательный сценарий для рисковых активов, которыми считают технологические акции и криптовалюты. Кроме того, дальнейшее усиление монетарной политики поднимет доходность казначейских облигаций США до многолетних максимумов.
Комментарии Даймона противоречат расхожему мнению о том, что цикл усиления политики ФРС достиг своего пика.
Начиная с марта 2022 года Федеральная резервная система США повысила стоимость заимствований на 525 базисных пунктов. Она возросла до диапазона 5,25% -5,5%. Цикл репрессий и усиление ликвидности являлся одной из причин прошлогоднего краха рынка криптовалют, наряду с банкротством криптовалютной биржи FTX и падением проекта Terra (LUNA).
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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