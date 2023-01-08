Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года — Finance.ua
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Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года

Криптовалюта
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Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года
Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года
Криптовалютные биржи завершили год с показателем объема торгов, близким к декабрю 2020 года. Тогда биткоин впервые преодолел отметку в $20 000.
По данным The Block, в конце 2022 года объем торгов на криптобиржах упал на самые низкие уровни за последние два года.
Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года
Семидневная скользящая средняя объемов торгов на криптобиржах достигла $352,6 млн, что на 47,6% меньше, чем в ноябре этого года.
Также в 2022 году стоимость многих криптовалют значительно упала. Например, к концу года биткоин торговался на уровне около $16 000, в начале года — $47 000.
Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года
Крах криптовалютной биржи FTX, подавшей 11 ноября заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, способствовал почти 50% снижению объемов на рынке криптовалют. По данным CoinMarketCap, стоимость внутреннего токена FTX упала на 96% после подачи заявления о банкротстве.
Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года
Кроме этого, аналитики The Block отметили снижение торгов NFT-токенами, в которых объемы торгов падают к концу года второй год подряд.

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По материалам:
cryptomisto
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