Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года — Finance.ua

Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года Сегодня 07:34 — Криптовалюта

Криптобиржи завершили 2022 год с самым низким объемом торгов за последние 2 года

Криптовалютные биржи завершили год с показателем объема торгов, близким к декабрю 2020 года. Тогда биткоин впервые преодолел отметку в $20 000.

По данным The Block, в конце 2022 года объем торгов на криптобиржах упал на самые низкие уровни за последние два года.

Семидневная скользящая средняя объемов торгов на криптобиржах достигла $352,6 млн, что на 47,6% меньше, чем в ноябре этого года.

Также в 2022 году стоимость многих криптовалют значительно упала. Например, к концу года биткоин торговался на уровне около $16 000, в начале года — $47 000.

Крах криптовалютной биржи FTX, подавшей 11 ноября заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, способствовал почти 50% снижению объемов на рынке криптовалют. По данным CoinMarketCap, стоимость внутреннего токена FTX упала на 96% после подачи заявления о банкротстве.

Кроме этого, аналитики The Block отметили снижение торгов NFT-токенами, в которых объемы торгов падают к концу года второй год подряд.

cryptomisto По материалам:

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