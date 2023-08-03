кремль увеличивает применение силы для экспортной блокады Украины — Reuters Сегодня 09:14 — Казна и Политика

После атаки россии на порт Измаил, которую оккупанты совершили в ночь на 2 августа, цены на пшеницу на бирже в Чикаго подскочили на 6,5%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на «источник в промышленности», в порту Измаила уровень ущерба «серьезный». Трейдеры озабочены ударом по глобальным поставкам.

«Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры снова озабочены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров», — говорится. в материале

«Атака россии на Измаил означает, что кремль увеличивает применение силы для восстановления морской экспортной блокады Украины», — пишет Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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