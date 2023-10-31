кремль усилил контроль над капиталом западных компаний, — FT — Finance.ua
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кремль усилил контроль над капиталом западных компаний, — FT

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россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить доходы в долларах и евро. Этот де-факто введенный валютный контроль направлен на поддержку ослабленного рубля, пишет FT.
Источники издания информируют, что выходящие из россии западные компании должны договориться о цене продажи в рублях. Если же продавцы будут настаивать на получении иностранной валюты, они столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые можно перевести за границу.
Когда рубль начал ослабевать в июле, российские власти впервые ввели ограничения для компаний, покидающих страну. Западным компаниям было предложено два варианта продажи своих активов в иностранной валюте: перевод денег на счет со строгими ограничениями в российском банке или перевод средств на счет за границей. Во втором случае сумма должна была подлежать выплате несколькими частями. На практике оба варианта дополнительно были ограничены с точки зрения объема и частоты платежей за границу.
Ограничения на вывод валюты добавились к уже имеющемуся списку критериев, которым соглашения о продаже должны соответствовать. Среди них уже были «добровольные» вклад в российский бюджет на уровне 15% от суммы сделки, и продажа с дисконтом не менее 50% к справедливой стоимости активов.
Инвестиционный банкир, который недавно помог закрыть сделку на сумму около 300 миллионов долларов, сказал FT, что комиссия установила семидневный срок для завершения продажи на иностранный счет, но покупатель не мог перевести более 20 миллионов долларов в день.
«Простая математика показывает, что продавцу было невозможно получить всю выручку от сделки», — добавил он.
Другое лицо, работавшее над выходом ряда компаний, сказало, что комиссия сообщила им о неофициальном лимите в 500 миллионов долларов, которые можно перевести за границу.
После оплаты в рублях продавец может либо обменять эту сумму в россии, либо попытаться приобрести иностранную валюту за границей.
«Оба варианта плохие. В первом случае ужасный курс и тяжело обменять большие объемы. Во втором случае тяжело найти банк, который примет деньги», — отмечают собеседники издания.
По материалам:
УНІАН
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