Кремль скрывает экономический провал и потери в войне — ISW Сегодня 19:33

Кремль скрывает экономический провал и потери в войне — ISW

Российский диктатор путин пытается представить российскую экономику как способную поддерживать длительную войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что во время заседания Совета стратегического развития путин сосредоточился на якобы мерах Кремля по поддержке семей и повышению рождаемости.

«путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных „внешних вызовов“ — вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны россии против Украины», — указывают в ISW.

путин также заявил, что к концу 2025 года рост ВВП россии составит около 1%, а инфляция останется на уровне 6% или ниже. При этом центральный банк россии прогнозирует 4−5% инфляции в 2026 году. Он утверждает, что российская экономика может «увеличивать импульс» при низкой безработице.

Но по данным ISW, реальная экономическая ситуация в россии значительно хуже, чем пытается показать Кремль.

Аналитики отмечают, что путин намеренно избегает упоминаний о войне в Украине в своих экономических речах, чтобы не увязывать экономические проблемы с военными потерями и расходами.

В отчете также говорится, что активизация таких заявлений накануне встречи США и рф в Москве 2 декабря свидетельствует о попытке путина убедить Вашингтон в неэффективности санкционного давления и «невозможности» принудить россию к компромиссам.

ISW отмечает, что Кремль продвигает два ложных нарратива — об «устойчивой экономике» и «неизбежной победе росии». Они направлены на то, чтобы создать у Запада и Украины ощущение тупика и заставить согласиться на условия Москвы.

Аналитики подчеркивают: на самом деле у россии ряд критических слабых мест — как на поле боя, так и в экономике — которые могут вынудить Кремль к реальным уступкам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.