Кремль использует Африку для обхода нефтяных санкций — WSJ — Finance.ua
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Кремль использует Африку для обхода нефтяных санкций — WSJ

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На фоне нефтяных санкций в отношении россии страны Северной Африки начали массово импортировать российские нефтепродукты.
Как сообщает The Wall Street Journal, аналитики подозревают, что часть российских грузов экспортируется обратно в Европу.
Как говорится в материале, импорт российского дизельного топлива в Марокко в январе вырос до 2 млн баррелей против 600 тыс. баррелей за весь 2021 год. В феврале ожидается прибытие в страну еще не менее 1,2 млн баррелей.
В Алжире и Египте также наблюдается рост. Тунис, также почти не импортировавший российские нефтепродукты в 2021 году, в последние месяцы поглощает российские поставки дизельного топлива, газойля, бензина и лигроина, которые обычно используются для производства химикатов и пластмасс.
В январе страна импортировала 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и импортирует еще 3,1 млн баррелей в этом месяце.
Как говорится в материале, увеличение импорта в Тунис и Марокко совпадает с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызывает обеспокоенность тем, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.
Марокко в прошлом месяце отправило 280 тыс. баррелей на Канарские острова Испании и еще 270 тыс. баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского дизельного топлива в Марокко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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