Кредитные каникулы по картам Таскомбанк! — Finance.ua

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Кредитные каникулы по картам Таскомбанк!

Уважаемые клиенты, учитывая сложную ситуацию в стране, мы имеем новые решения для вашей поддержки:

Таскомбанк устанавливает кредитные каникулы по картам на период до 01 апреля 2022 года. Мы отменяем платежи по кредитным картам в марте. Взносы по кредитам перечислять не нужно (за исключением клиентов, имевших просроченную задолженность) Льготный период по картам Большая Пятерка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продлены еще на один месяц до 31 марта 2022 года.

Сохраняйте спокойствие, верьте в Вооруженные Силы Украины и берегите себя и близких. Итого к победе! Слава Украине!

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