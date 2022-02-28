Кредитные каникулы — Finance.ua

Кредитные каникулы
Сегодня 15:41 — Личные финансы
Друзья, мы понимаем, как важно сейчас ощущать заботу и поддержку друг друга.
Чтобы поддержать вас, мы отменяем необходимость внесения ежемесячного платежа, и не будем начислять штрафы и повышенные проценты за непогашение задолженности по кредиту. Кредитные каникулы продлятся как минимум до 1 апреля. Надеемся, это поможет вам чувствовать себя увереннее.
Мы продолжаем выполнять свои обязательства по вкладам: все выплаты процентов по депозитам будут сделаны в полном объёме.
Берегите себя и своих близких! Вместе победим! Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
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