Кредитование в марте немного выросло, но в целом тенденция идет на убыль — Finance.ua
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Кредитование в марте немного выросло, но в целом тенденция идет на убыль

Кредит&Депозит
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Кредитование в марте немного выросло, но в целом тенденция идет на убыль
Кредитование в марте немного выросло, но в целом тенденция идет на убыль
Кредитование в марте немного выросло, но по большому счету продолжает стагнировать.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По его словам, остаток гривневых кредитов, предоставленных резидентам (бизнесу и населению), в марте (до февраля) увеличился на 1,9% (+13,7 млрд грн), к аналогичному периоду прошлого года — на 7,1% (+ 49,4 млрд грн).
График: Даниил Гетманцев
График: Даниил Гетманцев
Отмечается, что в годовом исчислении (до марта 2023 г.) розничные кредиты выросли на 15,8%, а корпоративные — на 3,8%. При этом кредиты населению занимают 30% в структуре всего кредитного портфеля, а корпоративные — 70%.
В Нацбанке объясняют, что прирост кредитов населению во многом произошел благодаря активизации потребительского, в т. ч. карточного, кредитования и наращиванием объемов по программе доступной ипотеки (єОселя).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
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