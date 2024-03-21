Кража россией 400 самолетов привела к рекордной схватке в бизнесе авиастрахования, — WSJ Сегодня 06:46

Кража россией 400 самолетов привела к рекордной схватке в бизнесе авиастрахования, — WSJ

Захват россией самолетов, принадлежащих иностранным компаниям, стоимостью в миллиарды долларов, повлекло за собой наибольшую в истории схватку в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования. На кону: миллиарды долларов, более 400 самолетов, сотни миллионов судебных издержек.

Отмечается, что некоторые крупнейшие мировые страховщики отбиваются от исков владельцев самолетов. Страховщики утверждают, что владельцы должны были приложить больше усилий, чтобы не разрешить захватить самолеты. В судебных исках они утверждают, что поддержка Украины со стороны США означает, что она, в сущности, находится в состоянии войны с россией. Это сделает некоторые претензии недействительными.

По словам аналитиков и юристов, юридическая борьба, охватившая два континента и десятки компаний, вероятно, повлияет на покрытие будущих конфликтов.

По словам журналистов, речь идет в основном о коммерческих самолетах Airbus и Boeing, арендованных как российскими, так и иностранными авиакомпаниями. Они стоили более 10 миллиардов долларов, когда они оказались в россии после ее вторжения в Украину.

Самолеты застрахованы как российскими, так и западными компаниями

Самолеты принадлежат небольшому количеству крупных, но в основном малоизвестных лизинговых компаний. Они застрахованы страховщиками как из россии, так и с Запада, в том числе такими гигантами как American International Group, HubbSwiss Re и др., пишут авторы.

Юристы все еще спорят о самых простых вопросах о том, кто должен платить и есть ли шанс вернуть их владельцам? Спор возник еще в первые дни войны. США и Европа наложили санкции на россию, что заставило лизинговые компании расторгнуть соглашения с российскими авиакомпаниями. Сотни самолетов остались в подвешенном состоянии.

Лизинговые компании признают, что вряд ли самолеты смогут снова летать на Запад. Кремль приказал авиакомпаниям не возвращать эти самолеты. Многие самолеты были зарегистрированы в россии и летают по внутренним маршрутам или за границу в «дружественные страны».

В публикации подчеркивается, что лизинговые компании, во владении которых находятся около половины коммерческих самолетов в мире, обычно требуют от авиакомпаний застраховать свои самолеты в местной компании, которая затем продает часть рисков международным перестраховщикам. Лизинговые компании также имеют собственную страховку, покрывающую военные и другие риски.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.