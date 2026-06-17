Крайний срок для израсходования «зимней тысячи» Сегодня 08:33 — Личные финансы

Крайний срок для израсходования «зимней тысячи»

В Правительстве напомнили, если на вашей карте еще остались деньги Зимней 1000 — не откладывайте.

Об этом говорится в сообщении Дії.

Сроки

Используйте национальный кешбэк до 30 июня включительно. Уже в июле остаток вернется в государственный бюджет.

На что можно потратить деньги

оплату коммунальных услуг,

лекарства украинского производства,

книги от украинских издательств,

продукты и товары от украинских производителей,

почтовые услуги,

поддержку Сил обороны Украины.

Напомним, в Украине с 15 ноября 2025 года стартовал прием заявок на единовременное пособие в размере 1000 грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка 2025».

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