Крайний срок для израсходования «зимней тысячи»
Сроки
На что можно потратить деньги
- оплату коммунальных услуг,
- лекарства украинского производства,
- книги от украинских издательств,
- продукты и товары от украинских производителей,
- почтовые услуги,
- поддержку Сил обороны Украины.
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