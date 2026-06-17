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Крайний срок для израсходования «зимней тысячи»

Личные финансы
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Крайний срок для израсходования «зимней тысячи»
Крайний срок для израсходования «зимней тысячи»
В Правительстве напомнили, если на вашей карте еще остались деньги Зимней 1000 — не откладывайте.
Об этом говорится в сообщении Дії.

Сроки

Используйте национальный кешбэк до 30 июня включительно. Уже в июле остаток вернется в государственный бюджет.

На что можно потратить деньги

  • оплату коммунальных услуг,
  • лекарства украинского производства,
  • книги от украинских издательств,
  • продукты и товары от украинских производителей,
  • почтовые услуги,
  • поддержку Сил обороны Украины.
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Напомним, в Украине с 15 ноября 2025 года стартовал прием заявок на единовременное пособие в размере 1000 грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка 2025».
По материалам:
Finance.ua
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