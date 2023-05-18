Красный крест в Польше возобновил предоставление финансовой помощи для украинцев: как подать заявление — Finance.ua

Красный крест в Польше возобновил предоставление финансовой помощи для украинцев: как подать заявление Сегодня 12:42 — Личные финансы

Красный крест в Польше возобновил предоставление финансовой помощи для украинцев: как подать заявление

Украинские беженцы в Польше снова могут рассчитывать на финансовую помощь Красного Креста. Организация продлила прием заявок до 26 мая.

На какую сумму можно рассчитывать

Отмечается, что выплаты будут производиться для украинцев, проживающих в городе Познань. В течение двух месяцев можно получить 25 тысяч гривен на каждого человека.

Так, суммы финансовой помощи, которые предусмотрены для семей из Украины:

один человек — 1420 злотых (12 715 гривен);

семья из 2 человек — 2640 злотых;



семья из 3 человек — 3860 злотых;

семья из 4 человек — 5080 злотых;

семья из 5 и более человек — 6300 злотых.



Следовательно, один человек может получить общую сумму в размере 25 430 гривен за два месяца, а семья из трех человек — 69 130 гривен.

Справка Finance.ua:

позитивные изменения ожидают украинцев, которые находятся с детьми в Польше. Со следующего года беженцы смогут получать увеличенное пособие на ребенка по программе «500+». Выплаты возрастут до 800 злотых в месяц;

также в Польше продлили срок действия государственной поддержки граждан Украины, которые нашли безопасное убежище в этой стране. Речь идет о программе выплат 40+. Подробности здесь.

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