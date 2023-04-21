Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде — Finance.ua

Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде Сегодня 15:46 — Криминал

Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде

Инвесторы Credit Suisse, владевшие облигациями дополнительного уровня 1 (AT1) банка на общую сумму 4,5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), подали в суд на швейцарского банковского регулятора, оспаривая законность их списания.

Об этом сообщает Reuters

Облигации AT1 на общую сумму 16 млрд швейцарских франков были списаны в прошлом месяце во время поддерживаемого государством спасения Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS. Это вызвало негодование у владельцев облигаций, полагавших, что они будут лучше защищены, чем акционеры.

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Иск, поданный 18 апреля компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оспаривает решение FINMA, которое ведет к списанию, сообщила юридическая фирма, представляющая владельцев облигаций.

«Решение FINMA подрывает доверие международного сообщества к правовой определенности и надежности швейцарского финансового центра», — заявил Томас Верлен, управляющий партнер фирмы в Швейцарии.

Напомним, в марте швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков. Крах банка Credit Suisse вызвал опасения глобального финансового кризиса.

Облигации AT1 считаются достаточно рискованной формой долга, часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.

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