Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде — Finance.ua

Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде
Инвесторы Credit Suisse, владевшие облигациями дополнительного уровня 1 (AT1) банка на общую сумму 4,5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), подали в суд на швейцарского банковского регулятора, оспаривая законность их списания.
Об этом сообщает Reuters.
Облигации AT1 на общую сумму 16 млрд швейцарских франков были списаны в прошлом месяце во время поддерживаемого государством спасения Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS. Это вызвало негодование у владельцев облигаций, полагавших, что они будут лучше защищены, чем акционеры.
Иск, поданный 18 апреля компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оспаривает решение FINMA, которое ведет к списанию, сообщила юридическая фирма, представляющая владельцев облигаций.
«Решение FINMA подрывает доверие международного сообщества к правовой определенности и надежности швейцарского финансового центра», — заявил Томас Верлен, управляющий партнер фирмы в Швейцарии.
Напомним, в марте швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков. Крах банка Credit Suisse вызвал опасения глобального финансового кризиса.
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Облигации AT1 считаются достаточно рискованной формой долга, часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.
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