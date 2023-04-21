Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде

Криминал
37
Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде
Крах банка Credit Suisse: владельцы облигаций на 5 млрд долларов обжаловали списание в суде
Инвесторы Credit Suisse, владевшие облигациями дополнительного уровня 1 (AT1) банка на общую сумму 4,5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), подали в суд на швейцарского банковского регулятора, оспаривая законность их списания.
Об этом сообщает Reuters.
Облигации AT1 на общую сумму 16 млрд швейцарских франков были списаны в прошлом месяце во время поддерживаемого государством спасения Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS. Это вызвало негодование у владельцев облигаций, полагавших, что они будут лучше защищены, чем акционеры.
Читайте также
Иск, поданный 18 апреля компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, оспаривает решение FINMA, которое ведет к списанию, сообщила юридическая фирма, представляющая владельцев облигаций.
«Решение FINMA подрывает доверие международного сообщества к правовой определенности и надежности швейцарского финансового центра», — заявил Томас Верлен, управляющий партнер фирмы в Швейцарии.
Напомним, в марте швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков. Крах банка Credit Suisse вызвал опасения глобального финансового кризиса.

Читайте также: Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса

Облигации AT1 считаются достаточно рискованной формой долга, часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.