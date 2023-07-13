KPMG планирует инвестировать $2 млрд в искусственный интеллект и облачные сервисы в рамках расширенного партнерства с Microsoft — Finance.ua

KPMG планирует инвестировать $2 млрд в искусственный интеллект и облачные сервисы в рамках расширенного партнерства с Microsoft
KPMG заявила, что инвестирует $2 млрд в искусственный интеллект и облачные сервисы в рамках расширенного партнерства с Microsoft, вслед за Accenture, которая делает ставку на новейшие технологии, чтобы выдержать спад в сделках по предоставлению консультационных услуг.
Об этом пишет Reuters.
Фирмы, оказывающие аудиторские услуги, сталкиваются с замедлением темпов роста бизнеса, поскольку их клиенты сокращают или откладывают консалтинговые и трансформационные проекты с целью экономии затрат в сложной макроэкономической среде.
Расширение партнерства поможет сохранить поддержку клиентов KPMG, а также 2500 клиентов, обслуживаемых совместно KPMG и Microsoft.
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