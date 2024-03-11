Корейский производитель готовит недорогой электропикап с большим запасом хода (фото) — Finance.ua

Корейский производитель готовит недорогой электропикап с большим запасом хода (фото) Сегодня 06:45 — Технологии&Авто

Корейский производитель готовит недорогой электропикап с большим запасом хода (фото), Фото: Autocar

Южнокорейская компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong) расширит свою электрическую линейку. В начале 2025 г. появится недорогой пикап.

Об этом стало известно британскому изданию Autocar

Новый электрический пикап станет серийной версией концепткара KG Mobility O100, представленного год назад. Он отличается агрессивным дизайном с расширенными крыльями, высоким капотом и массивными бамперами.

Фото: Autocar

Оформление передней части позволяет понять, что пикап SsangYong будет построен на удлиненной платформе 4,7-метрового кроссовера Torres. Как известно, у этой модели уже есть электрическая версия. В то же время авто будет несколько меньше, чем 5,1-метровый дизельный пикап SsangYong/KGM Musso, недавно появившийся в Украине.

Как и в случае с KGM Torres, силовую установку предоставит BYD. Однако, в отличие от кроссовера, пикап будет полноприводным, то есть к 204-сильному переднему мотору присоединится еще и задний.

В частности, большие размеры пикапа позволят установить увеличенную батарею емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода превысит 480 км, а мощность быстрой зарядки — 145 кВт.

Фокус По материалам:

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