0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Корейские компании присоединятся к восстановлению Украины: подписан меморандум

Казна и Политика
5
Агентство восстановления и Ассоциация производителей строительной техники Республики Корея подписали в Сеуле меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть в Украине центр подготовки операторов тяжелой техники.
Кроме того, документ открывает путь для участия корейских компаний в восстановлении.
Об этом в Телеграме сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Подписали Меморандум о сотрудничестве между Агентством обновления и Ассоциацией производителей строительной техники Республики Корея. Договоренности предполагают создание в Украине учебного центра, где будут готовить операторов экскаваторов, кранов, бульдозеров и другой тяжелой техники», — говорится в сообщении.
Центр будет оснащен современными симуляторами и оборудованием, чтобы обучение проходило по корейским стандартам. Это позволит быстро и качественно готовить специалистов, которые будут работать на восстановлении украинских городов и сел.
По словам Кулебы, программы обучения в центре будут доступны ветеранам, женщинам и молодежи. Это создает новые возможности для украинцев приобщиться к восстановлению страны и получить работу в современном секторе строительства.
По материалам:
Finance.ua
КабминИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems