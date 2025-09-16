Корейские компании присоединятся к восстановлению Украины: подписан меморандум Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Агентство восстановления и Ассоциация производителей строительной техники Республики Корея подписали в Сеуле меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть в Украине центр подготовки операторов тяжелой техники.

Кроме того, документ открывает путь для участия корейских компаний в восстановлении.

Об этом в Телеграме сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Подписали Меморандум о сотрудничестве между Агентством обновления и Ассоциацией производителей строительной техники Республики Корея. Договоренности предполагают создание в Украине учебного центра, где будут готовить операторов экскаваторов, кранов, бульдозеров и другой тяжелой техники», — говорится в сообщении.

Центр будет оснащен современными симуляторами и оборудованием, чтобы обучение проходило по корейским стандартам. Это позволит быстро и качественно готовить специалистов, которые будут работать на восстановлении украинских городов и сел.

По словам Кулебы, программы обучения в центре будут доступны ветеранам, женщинам и молодежи. Это создает новые возможности для украинцев приобщиться к восстановлению страны и получить работу в современном секторе строительства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.