Госбюджет-2026: минимальная зарплата и прожиточный минимум увеличены (основные цифры)

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год.

«Вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Это отражает и государственный бюджет 2026 года», — отметила она.

Расходы госбюджета:

4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года).

Доходы

2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года)

Дефицит

Прогноз на уровне до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

На оборону предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Это плюс 168,6 млрд грн к 2025 году.

На производство оружия предусмотрено не менее 44,3 млрд грн — на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

Обновление минимальной заработной платы и прожиточного минимума

Прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:

минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

(рост на 8%); общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

грн (+9,9%); прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Этот показатель определяет малый размер пенсии. Максимальный размер пенсии в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.

