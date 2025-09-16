0 800 307 555
Госбюджет-2026: минимальная зарплата и прожиточный минимум увеличены (основные цифры)

Казна и Политика
93
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год.
«Вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Это отражает и государственный бюджет 2026 года», — отметила она.
Расходы госбюджета:
  • 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года).
Доходы
  • 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года)
Дефицит
  • Прогноз на уровне до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).
Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.
На оборону предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Это плюс 168,6 млрд грн к 2025 году.
На производство оружия предусмотрено не менее 44,3 млрд грн — на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

Обновление минимальной заработной платы и прожиточного минимума

Прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:
  • минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
  • общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
  • Этот показатель определяет малый размер пенсии. Максимальный размер пенсии в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
КабминБизнесНалоги
