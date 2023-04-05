Корейцы создали конкурента BMW X6 — Finance.ua
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Корейцы создали конкурента BMW X6

Фондовый рынок
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Корейцы создали конкурента BMW X6
Корейцы создали конкурента BMW X6
Поскольку мир готовится к началу автосалона в Нью-Йорке 2023, Genesis решила порадовать поклонников марки чуть раньше. GV80 уже известен как шикарный внедорожник от люксового бренда, а теперь у нас есть версия в кузове купе.
В настоящее время это только концептуальный автомобиль. Учитывая, что мы видели сильно замаскированный прототип, напоминающий купе GV80, испытываемый в зимних условиях, ждать появления серийной модели осталось недолго. Но пока Genesis относит этот внедорожник к миру концепций.
Это не означает, что у нас нет информации, которой можно было бы поделиться. Концепт-купе GV80 — четырехместный, а не пятиместный, он не обязательно предназначен для поездок по пересеченной местности с изысканным комфортом. Сидения изготовлены из углеродного волокна с агрессивной поддержкой и обиты кожей Nappa и замшей спереди и сзади.
Спинки сидений выкрашены в такой же оранжевый цвет (официально называется Magma), что и кузов, а за сиденьями второго ряда вы найдете фиксированную распорку. Складывающиеся сиденья для дополнительного места для хранения в этом внедорожнике не предусмотрены.
По материалам:
Ampercar
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