Корейцы передали ВСУ 100 новых пикапов Ssang Yong (Фото) — Finance.ua

Корейцы передали ВСУ 100 новых пикапов Ssang Yong (Фото) Сегодня 04:40

Сотня новых пикапов Ssang Yong Musso пополнят автопарк Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Республике Корея.

«В День Вооруженных Сил Украины из порта г. Инчхон в Украину отправлено 100 автомобилей пикап „Ssang Yong Musso“ и 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от Правительства Республики Корея», — говорится в сообщении.

Напомним, SsangYong Musso — это среднеразмерный пикап, производимый компанией SsangYong с 1993 года. С 2018 года производится второе поколение модели в кузове пикап. Обновленный пикап получил модернизированную раму Quad Frame лестничного типа, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, а сзади зависимую подвеску и неразрезной мост. Силовой агрегат прикрыт массивной защитой. Автомобиль оснащается задним или полным приводом (Part-time). Двигатели — 2.0 GDI (225 л.с., 350 Нм) и 2.2 e-XDI (181 л.с., 420 Нм).

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