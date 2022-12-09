Корейцы передали ВСУ 100 новых пикапов Ssang Yong (Фото) — Finance.ua
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Корейцы передали ВСУ 100 новых пикапов Ssang Yong (Фото)

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Сотня новых пикапов Ssang Yong Musso пополнят автопарк Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Республике Корея.
«В День Вооруженных Сил Украины из порта г. Инчхон в Украину отправлено 100 автомобилей пикап „Ssang Yong Musso“ и 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от Правительства Республики Корея», — говорится в сообщении.
Корейцы передали ВСУ 100 новых пикапов Ssang Yong (Фото)
Напомним, SsangYong Musso — это среднеразмерный пикап, производимый компанией SsangYong с 1993 года. С 2018 года производится второе поколение модели в кузове пикап. Обновленный пикап получил модернизированную раму Quad Frame лестничного типа, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, а сзади зависимую подвеску и неразрезной мост. Силовой агрегат прикрыт массивной защитой. Автомобиль оснащается задним или полным приводом (Part-time). Двигатели — 2.0 GDI (225 л.с., 350 Нм) и 2.2 e-XDI (181 л.с., 420 Нм).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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