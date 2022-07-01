Корабли уже готовы: Турция и Греция предложили десятки судов для вывоза зерна из Украины — Finance.ua

Корабли уже готовы: Турция и Греция предложили десятки судов для вывоза зерна из Украины
Греция и Турция готовы предоставить свои сухогрузы для вывоза украинского зерна в случае создания зеленых коридоров в Черном море. Только у Турции в распоряжении уже есть 20 таких кораблей, они готовы приступить к транспортировке, как только она станет возможной.
Об этом стало известно на саммите НАТО в Мадриде. О готовности турецких кораблей заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкие дипломаты продолжают переговоры с Украиной и россией о создании зерновых коридоров.
«У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что также Турция готова обеспечить «разгрузку и доставку зерна в третьи страны».
О греческих судах сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian. По его словам, над разрешением продовольственного кризиса работают многие страны.
«Греция заявила, что готова предоставить корабли для вывоза зерна из Украины. Другие союзники вовлечены в дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря», — заявил генсек НАТО.
В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна может сыграть особую роль в преодолении продовольственного кризиса. Мицотакис отметил, что Греция контролирует крупнейший торговый флот в мире.
«Греция в очередной раз предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринимаемых под эгидой ООН для того, чтобы зерно, которое сейчас находится в ловушке в Украине, прежде всего в Одессе, вышло за пределы Украины и в конце концов попало в страны, которые нуждаются в нем» — подчеркнул греческий премьер.
Также Столтенберг напомнил об альтернативных — сухопутных — маршрутах экспорта украинского зерна. Над ними работают, к примеру Литва и Румыния.
Генсек НАТО уточнил, что продовольственный кризис был одним из основных на саммите НАТО. Лидеры стран-членов НАТО обсудили проблему, которую создала россия, и пути выхода из кризиса.
Напомним, Украина настаивает, что для разблокирования портов требуются четкие гарантии безопасности. В частности, международная миссия военно-морского флота, который будет готов открывать огонь, если россия нарушит договоренности.
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