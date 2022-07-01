Корабли уже готовы: Турция и Греция предложили десятки судов для вывоза зерна из Украины — Finance.ua

Корабли уже готовы: Турция и Греция предложили десятки судов для вывоза зерна из Украины Сегодня 11:49 — Аграрный рынок

Корабли уже готовы: Турция и Греция предложили десятки судов для вывоза зерна из Украины

Греция и Турция готовы предоставить свои сухогрузы для вывоза украинского зерна в случае создания зеленых коридоров в Черном море. Только у Турции в распоряжении уже есть 20 таких кораблей, они готовы приступить к транспортировке, как только она станет возможной.

Об этом стало известно на саммите НАТО в Мадриде. О готовности турецких кораблей заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкие дипломаты продолжают переговоры с Украиной и россией о создании зерновых коридоров.

«У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что также Турция готова обеспечить «разгрузку и доставку зерна в третьи страны».

О греческих судах сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian . По его словам, над разрешением продовольственного кризиса работают многие страны.

«Греция заявила, что готова предоставить корабли для вывоза зерна из Украины. Другие союзники вовлечены в дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря», — заявил генсек НАТО.

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна может сыграть особую роль в преодолении продовольственного кризиса. Мицотакис отметил, что Греция контролирует крупнейший торговый флот в мире.

«Греция в очередной раз предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринимаемых под эгидой ООН для того, чтобы зерно, которое сейчас находится в ловушке в Украине, прежде всего в Одессе, вышло за пределы Украины и в конце концов попало в страны, которые нуждаются в нем» — подчеркнул греческий премьер.

Также Столтенберг напомнил об альтернативных — сухопутных — маршрутах экспорта украинского зерна. Над ними работают, к примеру Литва и Румыния.

Генсек НАТО уточнил, что продовольственный кризис был одним из основных на саммите НАТО. Лидеры стран-членов НАТО обсудили проблему, которую создала россия, и пути выхода из кризиса.

Напомним, Украина настаивает, что для разблокирования портов требуются четкие гарантии безопасности. В частности, международная миссия военно-морского флота, который будет готов открывать огонь, если россия нарушит договоренности.

Обозреватель По материалам:

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