Турция назвала сроки открытия «зернового коридора» из Украины — Finance.ua

Турция назвала сроки открытия «зернового коридора» из Украины Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Турция назвала сроки открытия «зернового коридора» из Украины

Открытие «зернового коридора» займет 3-4 недели, но главным фактором для начала этого процесса является достижение согласия со стороны Украины и рф, для чего Турция готова провести в Стамбуле встречу в формате Турция-Украина-россия-ООН.

Об этом сказал спикер и советник Президента Турции по международным вопросам Ибрагим Калын, передает Haber Türk

«На данный момент в россии и Украине есть около 40 миллионов тонн зерна. Это серьезная цифра. Это соответствует показателю 30–35% в мире. Определение этого коридора и начало отгрузки кораблей занимает 3-4 недели», — сказал Калын.

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Он отметил, что Украина справедливо не хочет снятия минных заграждений, которые были установлены для защиты Одесского порта, опасаясь нападения рф после снятия мин.

«Главная операция — это переговоры с россией и Украиной. Если обе стороны договорятся, мы проведем встречу Турция-Украина-Россия-ООН в Стамбуле. Отправка будет обсуждена на этой встрече. Они предложили безопасный коридор. Переговоры по этому поводу продолжаются. Мы хотим поскорее провести эту встречу в Стамбуле», — сказал спикер Эрдогана.

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Укрінформ По материалам:

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