Координационная группа G7+ и правительство обязались создать Партнерство для восстановления и реконструкции энергетической системы — Finance.ua

Координационная группа G7+ и правительство обязались создать Партнерство для восстановления и реконструкции энергетической системы Сегодня 11:47 — Энергетика

Координационная группа G7+ и правительство Украины обязались создать Партнерство для восстановления и реконструкции энергетической системы.

На Конференции по восстановлению Украины в Лондоне члены Координационной группы G7+ по поддержке энергетической системы Украины и Правительство Украины обязались развивать Партнерство по чистой энергии для поддержки устойчивого восстановления и реконструкции Украины. Стороны констатировали, что партнеры G7+ приложили совместные усилия для поддержки энергетической системы Украины, оказывая значительную экстренную помощь для смягчения последствий российских атак.

G7+ также поддержала экстренное финансирование, сотрудничала с международными организациями и призвала помочь частный сектор.

«Мы будем продолжать поддержку Украины, которая сосредоточена на стабилизации энергетической системы и подготовке к следующей зиме», — говорится в заявлении. Координационная группа по энергетике G7+ в Украине была создана в ноябре 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и поддержки партнеров для координации и мобилизации доноров в помощи Украине, в том числе восстановлении и защите ее энергетической инфраструктуры. Членами этой группы являются Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, Energy Секретариат Общества, Группа Всемирного банка, ЕБРР, ПРООН. «Прошлой зимой, когда россия обстреливала украинскую энергетическую инфраструктуру, наши партнеры показали единство, сплоченность и искреннее стремление помочь Украине. Благодаря этой поддержке, а также смелости и профессионализму украинских энергетиков, наша энергосистема выстояла. Благодарен всем участникам Координационной группы за своевременную и мощную поддержку, которая позволила нам справиться с вызовами», — отметил Герман Галущенко.

Министр выразил надежду, что и дальнейшее сотрудничество будет способствовать восстановлению и реконструкции украинской энергосистемы. G7+, в частности, обязуется поддерживать цели Украины в построении более современной, безопасной, децентрализованной и более чистой энергетической системы, пригодной для будущего Net Zero и большей интеграции с Европой.

Также подчеркивается обязательство усилить координацию дипломатических усилий группы G7+ в сфере развития и торговли, чтобы увеличить инвестиции в поддержку Энергетической стратегии Украины до 2050 года, будущего Национального энергетического и климатического плана и приоритетов национального восстановления Украины.

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