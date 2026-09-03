Контракт по специальности — как служить по гражданской профессии
От программиста до медика или водителя — гражданский опыт может стать преимуществом во время службы в Силах обороны. Современная война требует не только пехотинцев, но и специалистов, умеющих работать с технологиями, техникой, финансами, документами и людьми.
Министерство обороны объяснило, как гражданская профессия может помочь найти свое место в армии и что нужно знать перед подписанием контракта.
Как гражданская профессия помогает во время службы
Во время рекрутинга и подбора должности профессиональный опыт человека рассматривается как основа для выполнения военных задач. Образование и годы практики могут помочь быстрее овладеть сходной военной специальностью.
Армии требуются специалисты не только боевых направлений. В каждом подразделении нужны люди, которые занимаются:
- техническим обеспечением и ремонтом;
- связью и передачей данных;
- медицинским сопровождением;
- логистикой;
- финансами;
- документооборотом;
- цифровыми технологиями;
- коммуникациями и медиа.
При этом новые мотивационные контракты позволяют не только сознательно выбрать направление службы, но и заранее знать ее сроки. Мобилизированный, в свою очередь, получает назначение в соответствии с потребностями комплектования.
Какие профессии нужны армии
Гражданский опыт можно применить в разных направлениях. Например:
- программист/IT-специалист — цифровые системы, кибернаправление, автоматизация, аналитика, БпЛА;
- инженер — техническое обеспечение, ремонт и эксплуатация сложных систем;
- механик — обслуживание и ремонт бронетехники и автотранспорта;
- водитель — транспортное и логистическое обеспечение, эвакуация;
- медик — медицинское обеспечение, стабилизационные пункты, госпитали;
- электрик — технические системы, связь и энергообеспечение;
- связист — системы связи, РЭБ и передача данных;
- бухгалтер/финансист — финансовое и административное обеспечение, делопроизводство;
- юрист — правовое обеспечение и юридическая поддержка;
- психолог — психологическая поддержка, сопровождение и реабилитация;
- логист — управление снабжением и распределением ресурсов;
- специалист по коммуникациям — стратегические коммуникации, медиа и связи с общественностью;
- дизайнер/видеограф — создание визуального и медийного контента;
- менеджер / руководитель проектов — штабная работа.
В Минобороны отмечают, что этот перечень показывает возможные направления применения гражданских компетенций, но не является гарантированным списком должностей. Конкретные вакансии, требования и возможность применения определенного опыта следует уточнять непосредственно в будущем подразделении.
Что нужно знать перед подписанием контракта
Чтобы максимально эффективно использовать свой профессиональный опыт, перед подписанием контракта следует:
- определить свои профессиональные компетенции и сильные стороны;
- пересмотреть актуальные военные вакансии;
- выяснить, какие направления соответствуют гражданскому опыту;
- пообщаться с рекрутерами или представителями выбранного подразделения;
- уточнить требования к должности и необходимость дополнительного обучения;
- узнать условия контракта, в частности его сроки и социальные гарантии.
Также следует подготовить документы, подтверждающие квалификацию, например, дипломы или сертификаты.
В то же время, служба по специальности не отменяет базовых требований к военнослужащему. Даже если человек приходит из гражданской профессии на тыловую или штабную должность, он становится военнослужащим.
Перед началом службы нужно пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП), где обучают обращению с оружием, основам тактической медицины, инженерной подготовки и выживания. При необходимости также проходят профессиональную военную подготовку.
Военнослужащий должен выполнять уставы и соблюдать субординацию. Гражданские компетенции помогают качественно выполнять свою работу, но базовые военные навыки обязательны для всех.
Мифы и факты о службе по специальности
Вокруг возможности применить гражданскую профессию в армии существует немало стереотипов. Минобороны объясняет, что с ними не так.
- Миф 1: «Если я IT-специалист, в армии придется забыть о технологиях и сидеть в окопе».
Факт: Силам обороны требуются цифровые компетенции — от разработки решений для штабов до управления роботизированными системами. IT-навыки могут быть востребованы в армии.
- Миф 2: «Мой гражданский опыт никого не интересует, распределение происходит случайно».
Факт: При рекрутинге профессиональные знания учитывают при подборе должности. Отношение от подразделения позволяет попасть на выбранную должность.
- Миф 3: «По специальности означает автоматически получить аналогичную должность с первого дня».
Факт: Перед началом службы нужно пройти БОВП, а при необходимости и профессиональную военную подготовку.
- Миф 4: «Если я работал в офисе, мой опыт армии не нужен».
Факт: Армии нужны делопроизводители, аналитики, финансисты, логисты и менеджеры проектов. Административная и штабная работа являются важной частью функционирования воинских частей.
Где искать военные вакансии
Актуальные вакансии в Силах обороны можно найти:
- на Едином портале вакансий ВСУ;
- через приложение «Резерв+»;
- в центрах рекрутинга украинской армии.
Отдельные бригады и армейские корпуса также производят прямой отбор кандидатов.
Кроме того, военные вакансии публикуют на популярных сайтах поиска работы.
Если остались вопросы, можно обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 1519 или в центры рекрутинга.
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