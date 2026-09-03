Контракт по специальности — как служить по гражданской профессии Сегодня 19:02

Гражданская профессия может стать преимуществом при подписании контракта с силами обороны

От программиста до медика или водителя — гражданский опыт может стать преимуществом во время службы в Силах обороны. Современная война требует не только пехотинцев, но и специалистов, умеющих работать с технологиями, техникой, финансами, документами и людьми.

Министерство обороны объяснило , как гражданская профессия может помочь найти свое место в армии и что нужно знать перед подписанием контракта.

Как гражданская профессия помогает во время службы

Во время рекрутинга и подбора должности профессиональный опыт человека рассматривается как основа для выполнения военных задач. Образование и годы практики могут помочь быстрее овладеть сходной военной специальностью.

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Армии требуются специалисты не только боевых направлений. В каждом подразделении нужны люди, которые занимаются:

техническим обеспечением и ремонтом;

связью и передачей данных;

медицинским сопровождением;

логистикой;

финансами;

документооборотом;

цифровыми технологиями;

коммуникациями и медиа.

При этом новые мотивационные контракты позволяют не только сознательно выбрать направление службы, но и заранее знать ее сроки. Мобилизированный, в свою очередь, получает назначение в соответствии с потребностями комплектования.

Какие профессии нужны армии

Гражданский опыт можно применить в разных направлениях. Например:

программист/IT-специалист — цифровые системы, кибернаправление, автоматизация, аналитика, БпЛА;

инженер — техническое обеспечение, ремонт и эксплуатация сложных систем;

механик — обслуживание и ремонт бронетехники и автотранспорта;

водитель — транспортное и логистическое обеспечение, эвакуация;

медик — медицинское обеспечение, стабилизационные пункты, госпитали;

электрик — технические системы, связь и энергообеспечение;

связист — системы связи, РЭБ и передача данных;

бухгалтер/финансист — финансовое и административное обеспечение, делопроизводство;

юрист — правовое обеспечение и юридическая поддержка;

психолог — психологическая поддержка, сопровождение и реабилитация;

логист — управление снабжением и распределением ресурсов;

специалист по коммуникациям — стратегические коммуникации, медиа и связи с общественностью;

дизайнер/видеограф — создание визуального и медийного контента;

менеджер / руководитель проектов — штабная работа.

В Минобороны отмечают, что этот перечень показывает возможные направления применения гражданских компетенций, но не является гарантированным списком должностей. Конкретные вакансии, требования и возможность применения определенного опыта следует уточнять непосредственно в будущем подразделении.

Что нужно знать перед подписанием контракта

Чтобы максимально эффективно использовать свой профессиональный опыт, перед подписанием контракта следует:

определить свои профессиональные компетенции и сильные стороны;

пересмотреть актуальные военные вакансии;

выяснить, какие направления соответствуют гражданскому опыту;

пообщаться с рекрутерами или представителями выбранного подразделения;

уточнить требования к должности и необходимость дополнительного обучения;

узнать условия контракта, в частности его сроки и социальные гарантии.

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Также следует подготовить документы, подтверждающие квалификацию, например, дипломы или сертификаты.

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В то же время, служба по специальности не отменяет базовых требований к военнослужащему. Даже если человек приходит из гражданской профессии на тыловую или штабную должность, он становится военнослужащим.

Перед началом службы нужно пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП), где обучают обращению с оружием, основам тактической медицины, инженерной подготовки и выживания. При необходимости также проходят профессиональную военную подготовку.

Военнослужащий должен выполнять уставы и соблюдать субординацию. Гражданские компетенции помогают качественно выполнять свою работу, но базовые военные навыки обязательны для всех.

Мифы и факты о службе по специальности

Вокруг возможности применить гражданскую профессию в армии существует немало стереотипов. Минобороны объясняет, что с ними не так.

Миф 1: «Если я IT-специалист, в армии придется забыть о технологиях и сидеть в окопе».

Факт: Силам обороны требуются цифровые компетенции — от разработки решений для штабов до управления роботизированными системами. IT-навыки могут быть востребованы в армии.

Миф 2: «Мой гражданский опыт никого не интересует, распределение происходит случайно».

Факт: При рекрутинге профессиональные знания учитывают при подборе должности. Отношение от подразделения позволяет попасть на выбранную должность.

Миф 3: «По специальности означает автоматически получить аналогичную должность с первого дня».

Факт: Перед началом службы нужно пройти БОВП, а при необходимости и профессиональную военную подготовку.

Миф 4: «Если я работал в офисе, мой опыт армии не нужен».

Факт: Армии нужны делопроизводители, аналитики, финансисты, логисты и менеджеры проектов. Административная и штабная работа являются важной частью функционирования воинских частей.

Где искать военные вакансии

Актуальные вакансии в Силах обороны можно найти:

на Едином портале вакансий ВСУ;

через приложение «Резерв+»;

в центрах рекрутинга украинской армии.

Отдельные бригады и армейские корпуса также производят прямой отбор кандидатов.

Кроме того, военные вакансии публикуют на популярных сайтах поиска работы.

Если остались вопросы, можно обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 1519 или в центры рекрутинга.

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