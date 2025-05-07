Конституция не запрещает депутатам иметь второе гражданство, — глава миграционной службы
Конституция Украины не запрещает депутатам иметь второе гражданство. Такое заявление сделала глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко.
В интервью УНИАН она подчеркнула, что, по ее мнению, политики, претендующие на должности, на которых принимают важные для страны решения, должны декларировать все свои гражданства.
«Наша позиция состоит в том, что информация о множественном гражданстве должна вноситься в Демографический Реестр. Граждане должны знать, кого выбирают — это должен быть их осознанный выбор. Конституция не запрещает ситуацию, когда депутат имеет другое гражданство. Но с моральной точки зрения — это недопустимо», — пояснила руководительница ГМСУ.
По ее словам, в украинском законодательстве нет термина «лишить гражданства», однако его можно потерять. Например, если человек получает гражданство, условно, в Австрии, ему нужно выйти из украинского гражданства.
«Некоторые страны Европы не признают множественное гражданство. Тем более, в этом законопроекте (об институте множественного гражданства. — Ред.), насколько нам известно, будет четко определено, гражданство каких стран, наряду с гражданством Украины, будет признаваться как множественное. Но не все страны придерживаются такой политики. И это нормально», — добавила Науменко.
Поделиться новостью