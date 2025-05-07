Конституция не запрещает депутатам иметь второе гражданство, — глава миграционной службы Сегодня 11:45

Конституция Украины не запрещает депутатам иметь второе гражданство. Такое заявление сделала глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко.

интервью УНИАН она подчеркнула, что, по ее мнению, политики, претендующие на должности, на которых принимают важные для страны решения, должны декларировать все свои гражданства.

«Наша позиция состоит в том, что информация о множественном гражданстве должна вноситься в Демографический Реестр. Граждане должны знать, кого выбирают — это должен быть их осознанный выбор. Конституция не запрещает ситуацию, когда депутат имеет другое гражданство. Но с моральной точки зрения — это недопустимо», — пояснила руководительница ГМСУ.

По ее словам, в украинском законодательстве нет термина «лишить гражданства», однако его можно потерять. Например, если человек получает гражданство, условно, в Австрии, ему нужно выйти из украинского гражданства.

«Некоторые страны Европы не признают множественное гражданство. Тем более, в этом законопроекте (об институте множественного гражданства. — Ред.), насколько нам известно, будет четко определено, гражданство каких стран, наряду с гражданством Украины, будет признаваться как множественное. Но не все страны придерживаются такой политики. И это нормально», — добавила Науменко.

УНІАН По материалам:

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