Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный смартфон за $65 (видео) — Finance.ua

Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный смартфон за $65 (видео) Сегодня 21:45 — Фондовый рынок

Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный смартфон за $65 (видео)

Компания Realme представила на Филиппинах Realme Note 50 новый смартфон начального уровня. Это первый в истории компании смартфон под брендом Note. Об этом пишет gizmochina.com

Преимущества

Основные преимущества: дисплей с частотой 90 Гц, чип Unisoc, большой аккумулятор и тонкий дизайн. Вот взгляд на то, что ждет покупателей Note 50.

Характеристики

Начиная с передней панели, Realme Note 50 имеет 6,74-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением HD+ 1600×720 пикселей.

Экран также предлагает частоту обновления до 90 Гц, частоту дискретизации соприкосновения 180 Гц и плотность пикселей 260 пикселей на дюйм. Он поставляется в пыле- и водостойком корпусе со стандартом IP54 толщиной 7,99 мм и весом 186 граммов.

Безопасность

Realme Note 50 имеет такие функции безопасности, как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка лицом. Устройство работает под управлением Android 13 Go на базе Realme UI T.

В Note 50 встроен чип Unisoc T612. Кроме того, он предлагает 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт через порт USB-C. Для дополнительного хранилища он имеет слот для карты microSD.

Фото

Для фотосъемки Realme Note 50 имеет 5-мегапиксельную камеру на передней панели, а на его задней панели — 13-мегапиксельную камеру, монохромный сенсор и светодиодную вспышку. Устройство предлагает другие функции, такие как две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C порт и аудиоразъем 3,5 мм.

Цена Realme Note 50

Цена Realme Note 50 на Филиппинах составляет 3599 филиппинских песо (около 65 долларов США). Он доступен в двух оттенках, таких как Midnight Black и Sky Blue.

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