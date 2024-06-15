Конкурент Tesla Model Y: появились фото бюджетного электрокроссовера от Chery и Huawei — Finance.ua

Конкурент Tesla Model Y: появились фото бюджетного электрокроссовера от Chery и Huawei 15.06.2024, 02:08 — Технологии&Авто

Конкурент Tesla Model Y: появились фото бюджетного электрокроссовера от Chery и Huawei, Фото: Chery

Опубликованы первые фото Luxeed R7. Электрический кроссовер от нового бренда концерна Chery поступит в продажу с третьего квартала 2024 года по цене от 300 до 400 тыс. юаней ($41 400 — 55 600).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский электромобиль разработан совместно с Huawei, поскольку эта компания участвует в создании моделей Luxeed. В частности, она проектирует электрооборудование и мультимедийную систему.

Фото: Chery

Новый Luxeed R7 — обтекаемый купе-кроссовер, который станет конкурентом Tesla Model Y. У него пологая крыша, крупные фары и большие 20-дюймовые колеса.

Габариты Luxeed R7:

длина — 4956 мм;

ширина — 1981 мм;

высота — 1634 мм;

колесная база — 2950 мм.

Салон Chery Luxeed R7 не показали, однако на шпионских фото виден компактный руль и два дисплея на передней панели. Также известно, что китайский электромобиль получит систему полуавтономного движения с лидаром.

Фото: CarNewsChina

Электрокар Chery предложат с двумя 800-вольтными установками от седана Luxeed S7 — 288-сильной заднеприводной и 489-сильной полноприводной. Емкость батареи не раскрывают, однако известно, что запас хода в наиболее «дальнобойной» версии достигнет 855 км.

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Фокус По материалам:

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