Конкурент Tesla Model Y: появились фото бюджетного электрокроссовера от Chery и Huawei — Finance.ua

Конкурент Tesla Model Y: появились фото бюджетного электрокроссовера от Chery и Huawei
Опубликованы первые фото Luxeed R7. Электрический кроссовер от нового бренда концерна Chery поступит в продажу с третьего квартала 2024 года по цене от 300 до 400 тыс. юаней ($41 400 — 55 600).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Китайский электромобиль разработан совместно с Huawei, поскольку эта компания участвует в создании моделей Luxeed. В частности, она проектирует электрооборудование и мультимедийную систему.
Новый Luxeed R7 — обтекаемый купе-кроссовер, который станет конкурентом Tesla Model Y. У него пологая крыша, крупные фары и большие 20-дюймовые колеса.
Габариты Luxeed R7:
- длина — 4956 мм;
- ширина — 1981 мм;
- высота — 1634 мм;
- колесная база — 2950 мм.
Салон Chery Luxeed R7 не показали, однако на шпионских фото виден компактный руль и два дисплея на передней панели. Также известно, что китайский электромобиль получит систему полуавтономного движения с лидаром.
Электрокар Chery предложат с двумя 800-вольтными установками от седана Luxeed S7 — 288-сильной заднеприводной и 489-сильной полноприводной. Емкость батареи не раскрывают, однако известно, что запас хода в наиболее «дальнобойной» версии достигнет 855 км.
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