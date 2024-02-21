Конкурент Tesla Faraday Future может потерять штаб-квартиру из-за долгов за аренду — Finance.ua

Конкурент Tesla Faraday Future может потерять штаб-квартиру из-за долгов за аренду Сегодня 01:43 — Фондовый рынок

Конкурент Tesla Faraday Future может потерять штаб-квартиру из-за долгов за аренду

Электромобильный стартап Faraday Future, который называли главным конкурентом Tesla на рынке, должен арендодателю своей штаб-квартиры в Лос-Анджелесе почти 1 миллион долларов.

Арендодатель Rexford Industrial подал на этой неделе в Верховный суд Лос-Анджелеса иск против Faraday Future, обвиняя стартап в неуплате арендных платежей за январь и февраль, а также соответствующих сборов и налогов на техническое обслуживание, пишет TechCrunch

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Rexford утверждает, что стартап должен 0,91 миллиона долларов, и стремится получить контроль над зданием.

На Faraday Future также подал иск арендодатель офиса, который компания арендовала в Сан-Хосе, Калифорния с 2022 года. Компания BXP Realty обратилась в суд в округе 31 января, утверждая, что Faraday Future перестала платить арендные платежи в декабре и накопила долг в 130 тысяч долларов. BXP утверждает, что в январе использовала залог почти 100 тысяч долларов для частичного погашения и попросила компанию выплатить остальное, но стартап не заплатил эту сумму. BXP также стремится вернуть помещение. Представители стартапа заявляют, что работают над решением проблемы.

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«Мы активно работаем с арендодателями наших офисов как в Сан-Хосе, так и в нашей штаб-квартире в Гардене, и ведем переговоры, чтобы разрешить ситуацию мирным путем и как можно скорее», — говорится в заявлении представителя Faraday Future.

В декабре Faraday Future предупредила акционеров, что текущие усилия по сбору средств продолжают сталкиваться с серьезными препятствиями, и что без денежного вливания стартап может не иметь достаточных ресурсов для продолжения деятельности и, вероятно, должен подать заявление о банкротстве.

По состоянию на конец сентября 2023 года Faraday Future сообщила о том, что имеет всего 8,5 миллиона долларов наличными. Стартап находится под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

НВ По материалам:

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