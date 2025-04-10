Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы — Finance.ua

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Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы

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Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы
Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы
Палата представителей резко отреагировала на планы администрации президента США Дональда Трампа резко сократить военный контингент в Европе.
Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий возмущены решением Пентагона, сообщает Assosiated Press.
Конгрессмен Майкл Роджерс заявил о том, что США не должны сокращать численность своих военных в Европе, а также отказываться от командования НАТО.
«Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США»,
сказал он.

Также конгрессмен Майкл Тернер высказался о том, что США должны сохранить позицию командующего объединенными силами НАТО в Европе. В Пентагоне заверили, что не собираются отказываться от должности командующего объединенными силами НАТО.
По материалам:
УНІАН
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