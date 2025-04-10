Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы — Finance.ua

Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы Сегодня 21:25

Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы

Палата представителей резко отреагировала на планы администрации президента США Дональда Трампа резко сократить военный контингент в Европе.

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий возмущены решением Пентагона, сообщает Assosiated Press

Конгрессмен Майкл Роджерс заявил о том, что США не должны сокращать численность своих военных в Европе, а также отказываться от командования НАТО.

«Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США», сказал он.

Также конгрессмен Майкл Тернер высказался о том, что США должны сохранить позицию командующего объединенными силами НАТО в Европе. В Пентагоне заверили, что не собираются отказываться от должности командующего объединенными силами НАТО.

УНІАН По материалам:

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