Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы — Finance.ua

Конгрессмены раскритиковали Пентагон за вывод американских военных из Европы
Палата представителей резко отреагировала на планы администрации президента США Дональда Трампа резко сократить военный контингент в Европе.
Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий возмущены решением Пентагона, сообщает Assosiated Press.
Конгрессмен Майкл Роджерс заявил о том, что США не должны сокращать численность своих военных в Европе, а также отказываться от командования НАТО.
«Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США»,
сказал он.
Также конгрессмен Майкл Тернер высказался о том, что США должны сохранить позицию командующего объединенными силами НАТО в Европе. В Пентагоне заверили, что не собираются отказываться от должности командующего объединенными силами НАТО.
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