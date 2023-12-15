Конгресс США запретил президентам единолично принимать решение о выходе из НАТО — Finance.ua

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Конгресс США запретил президентам единолично принимать решение о выходе из НАТО

Мир
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Конгресс США запретил президентам единолично принимать решение о выходе из НАТО
Конгресс США запретил президентам единолично принимать решение о выходе из НАТО
Конгресс Соединенных Штатов одобрил закон, запрещающий президентам в одностороннем порядке принимать решения по выходу страны из НАТО.
Об этом пишет The Hill.
«НАТО сохранил силу в ответ на войну путина в Украине и рост вызовов по всему миру. Законодательство подтверждает поддержку США этого важного альянса, который является основой нашей национальной безопасности. Это также посылает серьезный сигнал авторитарным режимам во всем мире о том, что свободный мир остается единым», — сказал сенатор Тим Кейн.
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Во время своего президентства Байден усилил позиции НАТО, направляя дополнительные войска в Европу для выявления силы в связи с возможной угрозой от президента рф владимира путина. Также он расширил альянс, привлекая к нему Финляндию и Швецию.
Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, говорил о НАТО неоднозначно. Его сторонники говорят, что жесткие выступления и критика альянса вдохновили страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2% расходов на оборону, облегчая бремя США.
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Но критики Трампа утверждают, что его выражения ослабят единство и определенность целей альянса. Они выразили обеспокоенность, что Трамп может отказаться от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или полностью вывести страну из этого обязательства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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