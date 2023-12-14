НАТО увеличивает свой военный бюджет на 12% — Finance.ua
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НАТО увеличивает свой военный бюджет на 12%

Мир
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НАТО увеличивает свой военный бюджет на 12%
НАТО увеличивает свой военный бюджет на 12%
Североатлантический альянс увеличивает свой военный бюджет на 2024 год до 2,03 млрд евро, что на 12% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
«На заседании Североатлантического совета в среду, 13 декабря 2023 года, члены Альянса согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год. Гражданский бюджет составляет 438,1 млн евро, а военный — 2,03 млрд евро, что на 18,2% и 12% больше, чем в 2023 году соответственно», — говорится в сообщении.
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что увеличение и расширение совместного финансирования НАТО позволяет членам Североатлантического союза более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности.
Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру. Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), охватывающая большие строительные работы и инвестиции в системы командования и управления. Предельный объем NSIP на 2024 год составляет 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.
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«Бюджеты совместного финансирования укрепляют НАТО, обеспечивая основные силы и средства, способствуя сдерживанию, обороне и оперативной совместимости, а также поддерживая консультации и принятие решений на самом высоком уровне. НАТО стремится обеспечивать безопасность эффективным, прозрачным и финансово ответственным способом», — сообщили в пресс-службе Альянса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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