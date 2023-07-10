Конфликт Джека Ма с китайскими властями стоил его компаниям $850 миллиардов — Bloomberg Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Конфликт миллиардера Джека Ма с китайским правительством близится к завершению после почти трех лет — он обошелся компаниям Ма Ant Group и Alibaba Group Holding в 850 млрд дол.

Об этом пишет Bloomberg.

В пятницу китайские власти заявили, что завершают расследование по Ant, и компания, занимающаяся финансовыми технологиями, заплатит штраф в размере почти 1 миллиард долларов.

«Расследование началось после того, как Ма подверг критике регулирование финансового сектора Пекином в 2020 году, что заставило Ant отказаться от крупнейшего в истории первичного публичного размещения акций.

Но расходы для Alibaba и Ant не ограничиваются штрафами. После отмены первоначального размещения Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть сделки в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В результате оценка компании, которая после IPO ожидалась на уровне 315 млрд долл., упала до 78,5 млрд долл.", — пишет агентство.

Alibaba также заметно пострадала, оказавшись в центре китайской кампании по усилению контроля над IT-сектором.

В результате IT-гигант в марте объявил о разделе своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. По данным FT, план был заранее одобрен китайскими регуляторами.

Акции Alibaba в пятницу подскочили на 8% на новости о завершении расследования Ant, а ее рыночная стоимость достигла 234 млрд долларов. Но это на 620 млрд долл. меньше пиковой стоимости компании 2020 года, добавляет Bloomberg.

Ма занимает седьмое место среди самых богатых китайцев в рейтинге Forbes с состоянием в 24,3 млрд дол.

«Ма на время исчез из публичного поля на фоне давления на его компании. Тогда многие предположили, что он задержан или наказан Пекином за откровенную критику власти.

Однако в последнее время миллиардер стал все чаще появляться на публике. В частности, в середине июня он принял участие в финальном этапе конкурса по математике, организованном Alibaba в Ханчжоу. Публичная активность Джека Ма больше связана с преподавательской деятельностью, а не с бизнесом", — резюмирует издание.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.