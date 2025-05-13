Конференция о маркетинге ROMI 2025 — уже в июне Сегодня 10:10

ROMI 2025 — ивент, которого ждут все причастные к сфере маркетинга, состоится в Киеве 20 июня. Более 35 экспертов в области digital-маркетинга, AI и GMP в бизнесе и e-commerce поделятся личным опытом использования передовых технологий и данных. Присоединяйтесь, чтобы идти в ногу с лидерами и иметь современные знания.

Для кого

Событие открыто для всех, кто работает в маркетинге или развивает собственный бизнес. Это must visit для вас, если вы digital-маркетолог, бренд-менеджер, консультант по маркетингу, запускаете рекламные кампании или управляете бизнесом.

Что ждет участников

Конференция будет продолжаться ориентировочно 9 часов. Вы услышите выступления более 35 спикеров, которые раскроют актуальные темы, расскажут и продемонстрируют, как используют самые современные инструменты и получают результаты.

Поговорим об аналитике, автоматизации, сильных командах, инновационных платформах, клиентоориентированных подходах и многом другом.

Вы услышите реальные кейсы топовых компаний, таких как Ajax, Uklon, Новая почта, Fozzy Group, живая аналитика, действенные стратегии и решения. И, конечно, будет возможность задавать вопросы.

Разместите ROMI 2025 в свой календарь уже сейчас и заранее приобретите билеты.

📆 КОГДА: 20 июня, начало в 9:00

📍 ДЕ: Киев, оффлайн или онлайн.

Ведь только до 31 мая действует EARLY BIRDS ЦЕНА. Успейте забронировать себе место выгодно.

Кроме насыщенной 9-часовой программы с выступлениями и дискуссиями, участников ждет продуктивный нетворкинг, новые знакомства по ланчу и кофе-брейкам, а также розыгрыш подарков от партнеров.

Ключевые темы конференции

В этом году программа ROMI будет сосредоточена на том, как современные технологии, данные и искусственный интеллект помогают решать ключевые маркетинговые вызовы.

Спикеры подробно раскроют следующую тематику:

Как DMP помогают добиваться точных таргетингов и выбирать правильные форматы коммуникаций

Искусственный интеллект и автоматизация: как использовать их эффективно именно для своего бизнеса

Что такое data infrastructure: как настроить сбор данных, как их хранить и анализировать

Кого лучше нанимать — джунов для обучения или готовых специалистов

Как с помощью GMP повысить эффективность рекламных кампаний и получить измеряемые результаты

Присоединяйтесь, чтобы получить современные знания, новые знакомства и вдохновение делать больше и лучше.

Организаторы мероприятия — digital-рекламное агентство newage. и «Минфин».

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