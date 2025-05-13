Конференция о маркетинге ROMI 2025 — уже в июне — Finance.ua
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Конференция о маркетинге ROMI 2025 — уже в июне

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ROMI 2025 — ивент, которого ждут все причастные к сфере маркетинга, состоится в Киеве 20 июня. Более 35 экспертов в области digital-маркетинга, AI и GMP в бизнесе и e-commerce поделятся личным опытом использования передовых технологий и данных. Присоединяйтесь, чтобы идти в ногу с лидерами и иметь современные знания.
Конференция о маркетинге ROMI 2025 — уже в июне

Для кого

Событие открыто для всех, кто работает в маркетинге или развивает собственный бизнес. Это must visit для вас, если вы digital-маркетолог, бренд-менеджер, консультант по маркетингу, запускаете рекламные кампании или управляете бизнесом.

Что ждет участников

Конференция будет продолжаться ориентировочно 9 часов. Вы услышите выступления более 35 спикеров, которые раскроют актуальные темы, расскажут и продемонстрируют, как используют самые современные инструменты и получают результаты.
Поговорим об аналитике, автоматизации, сильных командах, инновационных платформах, клиентоориентированных подходах и многом другом.
Вы услышите реальные кейсы топовых компаний, таких как Ajax, Uklon, Новая почта, Fozzy Group, живая аналитика, действенные стратегии и решения. И, конечно, будет возможность задавать вопросы.
Разместите ROMI 2025 в свой календарь уже сейчас и заранее приобретите билеты.
📆 КОГДА: 20 июня, начало в 9:00
📍 ДЕ: Киев, оффлайн или онлайн.
🔗 КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Ведь только до 31 мая действует EARLY BIRDS ЦЕНА. Успейте забронировать себе место выгодно.
Кроме насыщенной 9-часовой программы с выступлениями и дискуссиями, участников ждет продуктивный нетворкинг, новые знакомства по ланчу и кофе-брейкам, а также розыгрыш подарков от партнеров.

Ключевые темы конференции

В этом году программа ROMI будет сосредоточена на том, как современные технологии, данные и искусственный интеллект помогают решать ключевые маркетинговые вызовы.
Спикеры подробно раскроют следующую тематику:
  • Как DMP помогают добиваться точных таргетингов и выбирать правильные форматы коммуникаций
  • Искусственный интеллект и автоматизация: как использовать их эффективно именно для своего бизнеса
  • Что такое data infrastructure: как настроить сбор данных, как их хранить и анализировать
  • Кого лучше нанимать — джунов для обучения или готовых специалистов
  • Как с помощью GMP повысить эффективность рекламных кампаний и получить измеряемые результаты
Присоединяйтесь, чтобы получить современные знания, новые знакомства и вдохновение делать больше и лучше.
Организаторы мероприятия — digital-рекламное агентство newage. и «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
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