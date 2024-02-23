Конец февраля на валютном рынке: что будет с долларом — Finance.ua

Конец февраля на валютном рынке: что будет с долларом Сегодня 13:02 — Валюта

Конец февраля на валютном рынке: что будет с долларом

На пересечении месяцев ситуация на валютном рынке будет оставаться в трендах. Речь идет о том, что стратегия регулятора по удержанию баланса между спросом и предложением не изменится.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу.

По его словам, в течение недели межбанк будет довольно оживленным, поэтому следует ожидать почти ежедневные колебания курсов. При этом как в сторону роста, так и уменьшения.

«Любые изменения на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,2−0,3 гривен, а разница между курсами купли и продажи будет мизерной — до 0,1 гривны», — отметил он.

Лесовой отмечает, что курсообразование на наличном рынке будет происходить по аналогии межбанка. Ключевые отличия будут заключаться в большей разнице между курсами купли и продажи и более заметными ежедневными курсовыми изменениями.

Как будет меняться курс

Главный риск наличного рынка — немотивированный, эмоциональный рост спроса, который могут спровоцировать несколько факторов, разогнанные в масс-медиа, как, например, ситуация на фронте, изменения в руководстве ВСУ, последствия вражеских обстрелов, принятие властями непопулярных и неоднозначных решений. Но этот риск существует всегда, можно сказать, что с начала полномасштабного вторжения общественные настроения весьма изменчивы.

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«Каждый гражданин является потребителем информации, и гигиена информпространства очень важна для формирования общественного мнения и построения поведенческих моделей. И, на мой взгляд, на данном отрезке войны крайне необходимо, чтобы социум был способен в дальнейшем стойко выдерживать нагрузку войны», — подчеркивает Лесовой.

Банкир определяет следующие показатели рынка:

на межбанке курс будет 38,5 — 39,5 гривен за доллар и 41,5 — 43 гривен за евро, на наличном рынке 38,8 — 39,9 гривны за доллар и 41 — 43 гривен за евро;

при этом разница между курсами межбанка и на наличном рынке в коммерческих банках не превысит 0,6 гривны, в обменных пунктах — до 1 гривны и выше.

При этом ежедневные курсовые изменения, по прогнозу Лесового, таковы:

на межбанке до 0,2 — 0,3 гривны;

на наличном рынке — до 0,3 — 0,5 гривен.

Разница между курсами купли и продажи будет составлять:

межбанк — до 0,1 гривны;

в банках — до 0,5 гривен;

в обменных пунктах — до 1 гривны.

Напомним, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак считает , что продолжающееся в последние недели обесценение украинской валюты связано с действием временных факторов. Курс гривны, по его словам, прежде всего, реагирует на обострение ситуации на фронте, проблемы с аграрным экспортом и затягивание с решением об объемах финансовой помощи в этом году от США.

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Телеканал 24 По материалам:

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