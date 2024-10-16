Конец эры нефти и падение цен: новый век в энергетике — Finance.ua

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Конец эры нефти и падение цен: новый век в энергетике

Энергетика
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Конец эры нефти и падение цен: новый век в энергетике
Конец эры нефти и падение цен: новый век в энергетике
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мир вступает в эпоху более низких цен на энергоносители. Переход к использованию электроэнергии приводит к появлению излишков нефти и газа.
Об этом сообщает World Energy Outlook.
«В истории энергетики мы были свидетелями века угля и века нефти, а теперь мы стремительно приближаемся к веку электричества», —
сказал в интервью агентству Bloomberg исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По его словам, за исключением больших геополитических конфликтов, мир вступит в период, «когда цены испытывают значительное понижающее давление».
«Мир готов войти в новый контекст энергетического рынка во второй половине текущего десятилетия, поскольку базовые рыночные балансы для нефти и газа ослабевают», — отметил Бироль.
Это стало бы поворотным моментом по сравнению с началом десятилетия, когда резкий рост цен на энергоносители после вторжения россии в Украину в 2022 году привел к жестокой волне инфляции. Цены уже показали некоторые признаки охлаждения: фьючерсы на сырую нефть упали на 20% с максимумов в этом году до 75 долларов за баррель, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.
Агентство подтвердило свое мнение, что спрос на нефть и газ достигнет плато в этом десятилетии. Тем не менее, поставка нефти растет на фоне новых объемов добычи в США, Бразилии, Канаде и Гайане и надвигается «волна» проектов по производству сжиженного природного газа.
Согласно отчету, «огромное добавление» около 270 млрд кубометров новых мощностей СПГ запланировано к 2030 году. Даже некоторые чистые энергетические технологии, такие как солнечное фотоэлектричество, будут иметь избыток.
«Все готово для рынка покупателей», — сказал Бироль.

Падение цен на нефть и газ

Согласно отчету, цены на сырую нефть могут и далее колебаться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель, но только в том случае, если ОПЕК и ее союзники еще больше ограничат добычу.
Под руководством Саудовской Аравии ОПЕК уже сдерживает рекордные резервные мощности около 6 миллионов баррелей в день после серии сокращений добычи. По прогнозам МЭА, к 2030 году этот уровень достигнет 8 миллионов баррелей.
«Рост электромобилей, возглавляемый Китаем, ставит производителей нефти в невыгодное положение», — говорится в отчете.
По данным МЭА, в прошлом году в мире был достигнут рекордно высокий уровень чистой энергии, включая более 560 гигаватт (ГВт) возобновляемой мощности. Ожидается, что в 2024 году в чистую энергию будут инвестированы около 2 триллионов долларов, что почти вдвое превышает сумму, инвестированную в ископаемое топливо.
«Во второй половине этого десятилетия перспектива более обильных — или даже избыточных — поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, перенесет нас в совершенно другой энергетический мир», — заявил Бироль.
В сценарии, основанном на текущей политике правительства, мировой спрос на нефть достигнет пика к 2030 году на уровне чуть менее 102 миллионов баррелей в сутки, а затем к 2035 году снизится до уровня 2023 года в 99 миллионов баррелей в сутки, преимущественно из-за снижения спроса с стороны транспортного сектора с увеличением использования электромобилей.
По материалам:
РБК-Україна
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