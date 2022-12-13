Кому разрешат бронировать работников по новой процедуре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому разрешат бронировать работников по новой процедуре

Казна и Политика
158
9 декабря Европейская Бизнес Ассоциация провела встречу с представителями Министерства экономики Украины, Генерального штаба ВСУ, Госпогранслужбы Украины, Минцифры.
Обсуждались следующие вопросы: разработка и запуск новой процедуры бронирования военнообязанных от мобилизации и организации заграничных командировок для сотрудников.
Как было отмечено в ходе встречи, новый порядок бронирования проходит финальные этапы согласования и в ближайшие недели планируется его утверждение Правительством. Среди основных:
  • возможность бронирования до 40% персонала без необходимости заключения договора на мобзадачу;
  • возможность увеличения такого процента по отдельному согласованию с Генштабом;
  • возможность бронирования руководителей и заместителей руководителей предприятия даже если у них есть дефицитные ВУС;
В то же время, это потребует от предприятий выполнения не менее трех из шести критериев:
  • быть крупным налогоплательщиком (не менее 375 тысяч евро уплаченных налогов по средневзвешенному курсу за прошедший квартал);
  • быть крупным экспортером (не менее 8 миллионов евро валютных поступлений за прошедший квартал);
  • быть стратегическим предприятием, как определено Постановлением КМУ № 83 от 4 марта 2015 года;
  • быть отраслевым или территориально важным по решению соответствующего центрального органа исполнительной власти или ОВА;
  • не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
  • иметь среднюю зарплату не ниже, чем в области, где зарегистрировано предприятие, согласно последнему имеющемуся отчету Госстата.
Также, к большому сожалению, в ходе совещания выяснилось, что от идеи єВідрядження отказались. В то же время, представителями госорганов было еще раз подтверждено, что возможность выезда за границу для командировок остается при наличии бронирования от мобилизации.
Ассоциация благодарна представителям Министерства экономики Украины, Генерального штаба ВСУ, Минцифры и Госпогранслужбы Украины за открытый и прозрачный диалог и готова приобщиться к разработке соответствующих нормативно-правовых актов.
«В то же время, надеемся, что предложения озвучены бизнесом по продлению действующих бронирований еще на месяц, увеличение возможного % бронирований по некоторым критически важным для страны индустриям и т.д. все же будут учтены властями», — отметили в ЕБА.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.