Кому разрешат бронировать работников по новой процедуре — Finance.ua

Кому разрешат бронировать работников по новой процедуре Сегодня 08:00 — Казна и Политика

9 декабря Европейская Бизнес Ассоциация провела встречу с представителями Министерства экономики Украины, Генерального штаба ВСУ, Госпогранслужбы Украины, Минцифры.

Обсуждались следующие вопросы: разработка и запуск новой процедуры бронирования военнообязанных от мобилизации и организации заграничных командировок для сотрудников.

Как было отмечено в ходе встречи, новый порядок бронирования проходит финальные этапы согласования и в ближайшие недели планируется его утверждение Правительством. Среди основных:

возможность бронирования до 40% персонала без необходимости заключения договора на мобзадачу;

возможность увеличения такого процента по отдельному согласованию с Генштабом;

возможность бронирования руководителей и заместителей руководителей предприятия даже если у них есть дефицитные ВУС;

В то же время, это потребует от предприятий выполнения не менее трех из шести критериев:

быть крупным налогоплательщиком (не менее 375 тысяч евро уплаченных налогов по средневзвешенному курсу за прошедший квартал);

быть крупным экспортером (не менее 8 миллионов евро валютных поступлений за прошедший квартал);

быть стратегическим предприятием, как определено Постановлением КМУ № 83 от 4 марта 2015 года;

быть отраслевым или территориально важным по решению соответствующего центрального органа исполнительной власти или ОВА;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

иметь среднюю зарплату не ниже, чем в области, где зарегистрировано предприятие, согласно последнему имеющемуся отчету Госстата.

Также, к большому сожалению, в ходе совещания выяснилось, что от идеи єВідрядження отказались. В то же время, представителями госорганов было еще раз подтверждено, что возможность выезда за границу для командировок остается при наличии бронирования от мобилизации.

Ассоциация благодарна представителям Министерства экономики Украины, Генерального штаба ВСУ, Минцифры и Госпогранслужбы Украины за открытый и прозрачный диалог и готова приобщиться к разработке соответствующих нормативно-правовых актов.

«В то же время, надеемся, что предложения озвучены бизнесом по продлению действующих бронирований еще на месяц, увеличение возможного % бронирований по некоторым критически важным для страны индустриям и т.д. все же будут учтены властями», — отметили в ЕБА.

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