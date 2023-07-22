Кому нужно становиться на консульский учет за рубежом: разъяснение юриста — Finance.ua

Кому нужно становиться на консульский учет за рубежом: разъяснение юриста Сегодня 21:13 — Личные финансы

Кому нужно становиться на консульский учет за рубежом: разъяснение юриста

Украинцы за рубежом должны состоять на учете в консульском учреждении. Это обязательно для отдельных категорий граждан.

Какие преимущества регистрации в консульстве и какие изменения были введены в связи с войной, рассказала младший юрист адвокатского объединения «Мисечко и Партнеры» Ярина Паш.

Консульский учет — это регистрация информации о том, где гражданин проживает за рубежом. Данные вносятся и в информационную систему Министерства иностранных дел. Это позволяет быть защищенным в случае чрезвычайной ситуации, дает право голосовать на избирательных участках за рубежом, находиться в Украине со своим автомобилем, зарегистрированным в ЕС, в течение 2 месяцев в году.

Кому нужно встать на учет

На постоянный консульский учет следует встать тем, кто переехал за границу на постоянное место жительства. На временный учет могут стать те, кто находится за границей более 90 дней. Постановка человека на временный консульский учет происходит в добровольном порядке.

«Обязательному консульскому учету подлежат усыновленные дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, временно или постоянно проживающие за рубежом», — отмечает юрист.

На таком учете ребенок должен состоять до достижения 18 лет.

После начала войны были введены исключения по обязательной постановке на временный консульский учет.

По изменениям в нормативно-правовые акты, на консульский учет обязательно должны встать дети-сироты и лишенные родительской опеки, дети до 16 лет, выехавшие в сопровождении родственников или уполномоченных лиц, до 18 лет, устроенные в приемные семьи.

Также:

лица с инвалидностью, выехавшие за границу;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выехавшие за границу;

дети с тяжелыми и редкими заболеваниями;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе.

На основании справки о пребывании на консульском учете таких лиц, нуждающихся в постоянном уходе, мужчины в возрасте 18 до 60 лет могут уехать за границу для ухода за ними.

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