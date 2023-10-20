Кому нужно пройти техосмотр в Украине до конца 2023 года — Finance.ua

Кому нужно пройти техосмотр в Украине до конца 2023 года Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Кому нужно пройти техосмотр в Украине до конца 2023 года

Периодичность проведения обязательных технических осмотров регулируется статьей 35 Закона «О дорожном движении». Обязательному техническому контролю подлежат транспортные средства, используемые по магистральным дорогам, независимо от формы регистрации собственности.

О порядке и стоимости прохождения техосмотра в этом году подробно с разъяснениями пишет издание « Экономические новости ».

Техосмотр в 2023 году будет обязательным для таких автомобилей:

большие грузовые авто, старше одного года — один раз в год;

автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет — раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 т, старше 2 лет — один раз в два года;

легковые автомобили, используемые для работы в такси, старше двух лет — один раз в год;

колесные тракторы, эксплуатируемые более двух лет — один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) — ежегодно;

колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения испытаний ИТК, водителю или владельцу каждого транспортного средства, которое, согласно испытанию, признано технически исправным, испытательная лаборатория составляет протокол, в котором указан срок следующего обязательного технического осмотра автомобиля.

От проведения испытаний проверки технического состояния освобождены следующие автомобили:

все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не вовлечены в деятельность для получения прибыли;

новые легковые автомобили и прицепы, используемые для коммерческих перевозок, срок эксплуатации не более двух лет.

Документы для прохождения техосмотра в 2023 году

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, но есть несколько обязательных документов:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Сколько стоит техосмотр в 2023 году

По данным специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость техосмотра в 2023 году составляет:

от 1120 гривен — для легковых автомобилей;

от 1 344 гривен — для автобусов массой более 5 тонн;

от 1 440 гривен — для грузовых машин массой более 12 тонн.

Техосмотр прицепов начинается от 1120 гривен за самые легкие модели. За прицеп массой более 10 тонн придется заплатить 1322 гривен.

Изменения в проведении техосмотра в 2023 году

Согласно новому постановлению, которое принял Кабмин, в Украине предусмотрены следующие изменения в процедуре техосмотра:

внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля с возможностью печати бумажной копии при необходимости;

имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 г. (документ обязывает все государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов автотранспортных средств);

определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного технического контроля;

внедрение видеофиксации процесса обязательного технического контроля вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции. Видеоматериалы будут доступны органам власти, местному самоуправлению и физическим и юридическим лицам по соответствующим обращениям.

Впоследствии приняли решение, что фиксировать на видео процесс проверки транспортного средства не требуется во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Подобное решение было принято для облегчения работы операторов технического контроля во время военного положения и сосредоточения на своей основной задаче — проверять техническую исправность транспортных средств.

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MMR По материалам:

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