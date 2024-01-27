Кому могут отказать в выплатах на ребенка в Польше — Finance.ua

Кому могут отказать в выплатах на ребенка в Польше Сегодня 10:04 — Личные финансы

Кому могут отказать в выплатах на ребенка в Польше

Еще в июне этого года Правительство Польши приняло решение увеличить размер ежемесячного пособия на ребенка с 500 до 800 злотых. Увеличенные выплаты начались с 1 января 2024 года. Эту помощь будут предоставлять ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет.

Об этом пишет издание yavp.pl

Кто получает

Право на помощь выдается иностранцам, имеющим карту и временное разрешение на проживание в Польше. Эта помощь выплачивается всем украинским беженцам, переехавшим в Польшу с детьми и имеющим номер PESEL UKR.

Когда откажут в помощи

Если дети старше 18 лет;

Если родители, получающие выплаты на ребенка, тратят их на собственные нужды и это доказано в судебном порядке;

Если родители уже получают другое государственное пособие на ребенка в стране происхождения или в любом государстве за пределами Польши;

Если ребенок или дети находятся в детских домах и в социальных центрах.

Справка Finance.ua:

Эксперты проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах — наиболее популярных направлениях как для сезонных работ.

В Польше подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года во всех воеводствах организованным проживанием воспользовалось почти 531 тысяча беженцев из Украины.



Украинцы, которые в результате боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года), не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года года, могут получить помощь.



Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.