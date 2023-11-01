Кому из мобилизованных работников обязательно следует выплачивать средний заработок — Finance.ua

Кому из мобилизованных работников обязательно следует выплачивать средний заработок Сегодня 14:00 — Личные финансы

Верховная Рада приняла Закон Украины от 1 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» (далее — Закон № 2352), которым отменила сохранение среднего заработка за мобилизованными работниками (законопроект № 7251).

Об этом пишет «Кадровик».

Депутаты тогда объяснили это тем, что «невозможно сохранять среднюю зарплату в условиях, когда большая часть персонального состава предприятия мобилизована».

Соответственно, были внесены изменения в Закон Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 16 октября 2023 года рассмотрел дело № 718/209/23 по иску педагогического работника, мобилизованного и отстаивавшего свое право на сохранение среднего заработка.

В частности, Верховный Суд отметил, что Законом № 2352 не внесены изменения в другие законы, предусматривающие гарантии для граждан Украины, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, установленные нормами других законов (в частности, для педагогических или научно-педагогических работников). То есть для отдельных категорий субъектов (в частности, для педагогических или научно-педагогических работников), призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, сохранена такая гарантия, как предыдущий средний заработок.

Кроме того, специальная норма (часть вторая статьи 5 Закона Украины от 5 сентября 2017 года № 2145-VIII «Об образовании») имеет преимущество над общей (часть третья статьи 119 Кодекса законов о труде Украины; далее — КЗоТ) нормой. И принятая позже во времени общая норма (часть третья статьи 119 КЗоТ) не отменяет специальную норму.

Поэтому за педагогическими или научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется средний заработок.

Справка Finance.ua:

в Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, по которой они хотят мобилизоваться. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Чиновник отметил, что подобный пилот планируется к запуску «через месяц-два»;

после запуска нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил он. По словам министра, это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную смарт-мобилизацию.

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