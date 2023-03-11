Кому и что продавала Украина в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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Кому и что продавала Украина в 2022 году (инфографика)

Казна и Политика
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По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился — до 44,2 миллиарда долларов.
Из-за полномасштабного вторжения сокращение отразилось на многих отраслях. Однако исключением стал экспорт IT-услуг, который, наоборот, вырос на 6%.
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Следовательно, наибольшими объемами экспорта стали агропромышленная и горно-металлургическая отрасли. Лидерами среди товаров по стоимости экспорта — зерновые культуры, подсолнечное масло и черные металлы.

В какие страны больше всего экспортировали товаров

На страны Евросоюза пришлось более 63% товарного экспорта Украины. Среди других стран крупнейшими покупателями украинской продукции стали Турция и Китай.
Кому и что продавала Украина в 2022 году (инфографика)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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