Кому и что продавала Украина в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

Кому и что продавала Украина в 2022 году (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился — до 44,2 миллиарда долларов.

Из-за полномасштабного вторжения сокращение отразилось на многих отраслях. Однако исключением стал экспорт IT-услуг, который, наоборот, вырос на 6%.

Следовательно, наибольшими объемами экспорта стали агропромышленная и горно-металлургическая отрасли. Лидерами среди товаров по стоимости экспорта — зерновые культуры, подсолнечное масло и черные металлы.

В какие страны больше всего экспортировали товаров

На страны Евросоюза пришлось более 63% товарного экспорта Украины. Среди других стран крупнейшими покупателями украинской продукции стали Турция и Китай.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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