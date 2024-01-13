Кому готовы платить полмиллиона гривен — Finance.ua
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Кому готовы платить полмиллиона гривен

Личные финансы
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Кому готовы платить полмиллиона гривен
Кому готовы платить полмиллиона гривен
В Украине найти работу с высокой зарплатой можно не только в IT. Более половины всех откликов получают вакансии из 7 категорий:
  • продажа, закупка
  • IT, компьютеры, интернет
  • администрация, руководство среднего звена
  • сфера обслуживания
  • розничная торговля
  • секретариат, делопроизводство, АХО
  • маркетинг, реклама, PR
А вот сфера IT, которая имеет 9% всех откликов, даже не входит в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, что в очередной раз свидетельствует о высокой конкуренции здесь.
Как отмечает work.ua, в 2023 году средняя зарплата выросла на 27%, с 15 000 грн в январе до 19 000 грн в декабре 2023 года. На рынке есть предложения работы с зарплатой в разы ниже и выше среднего показателя.
Наибольшую зарплату в 2023 году предлагали директору по закупкам зерновых и масличных культур — от 250 000 до 500 000 грн.
Требованиями к кандидату были: не менее 2 лет опыта в аналогичной должности, навыки ведения документооборота, умение вести переговоры, понимание аграрного рынка и т. д.
Где искать столь привлекательную работу?
Треть всех вакансий в 2023 году предлагали работодатели Киевщины. Причем в Киевской области (включая Киев) разместили такое же количество вакансий, как в 18 других областях Украины вместе взятых.

Справка Finance.ua:

  • Вакансии программистов занимают первое место среди наиболее оплачиваемых предложений в Украине. По данным портала Work.ua, зарплаты программистов значительно превышают 40 тыс. грн. Например, за прошлый год средний доход Net-программистов повысился с тыс. грн до 70 тыс. грн.
  • Кроме IT в Украине, высокие зарплаты предлагают и в ряде других сфер. В частности, более 40 тыс. грн (что эквивалентно 1000 долларов) могут получать специалисты по недвижимости, диспетчеры по логистике, автомаляры, менеджеры по продажам и даже операторы call-центров.
  • В ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий вошли следующие вакансии.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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