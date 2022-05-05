Компенсация за разрушенное жилье: предельную площадь частных домов предлагают увеличить — Finance.ua

Компенсация за разрушенное жилье: предельную площадь частных домов предлагают увеличить

Сегодня 10:00 — Личные финансы

В законопроекте № 7198 о компенсациях за повреждение или уничтожение недвижимости в результате боевых действий может быть увеличено до 250 квадратных метров, а то и вовсе отменено максимальное ограничение площади недвижимости, которой будут компенсированы разрушенные частные дома. Норму могут изменить при подготовке ко второму чтению.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, которая является основным инициатором законопроекта.

«Сейчас собралось больше статистики, и мы видим, что условие компенсации максимум 150 квадратных метров не покрывает частный сектор. Для частного сектора нужно ставить 250 квадратных метров», — сказала нардеп.

При этом она сообщила, что некоторые министерства и лично премьер-министр Денис Шмыгаль предлагают возмещать вообще каждый квадратный метр, то есть снять это ограничение.

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«До второго чтения будем обсуждать. Нам нужно было от чего-то отталкиваться: мы посмотрели на статистику, взяли 150 квадратных метров. Сейчас будем пересматривать эту норму», — подчеркнула она.

Шуляк также добавила, что правительство и парламент прорабатывают различные возможные механизмы компенсации жилья для потерявших его из-за боевых действий, в том числе вариант использования долгостроев.

«Мы работаем над разными механизмами, один из них — выкупить по лучшей цене и достроить долгострой, при этом закрыть очереди на жилье перед военными», — сказала она.

При этом лидер «Слуги народа» заявила, что небольшие повреждения жилья по факту будут восстанавливаться быстрее, чем будет принят в целом этот закон.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 1 апреля;

документ предусматривает, что компенсация за разрушенное или поврежденное жилье может быть предоставлена либо в виде денег, либо в виде финансирования строительства частного дома до 150 квадратных метров, либо в виде финансирования восстановления многоквартирного дома.



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