Компенсации за трудоустройство ВПЛ: какие компании чаще всего нанимают переселенцев

ВПЛ ищет работу

В Украине продолжает действовать программа компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Ежегодно ею пользуются сотни работодателей, однако бизнес признает: финансовая поддержка сама по себе не способна решить проблему дефицита кадров. Самым большим барьером для трудоустройства переселенцев по-прежнему остается жилье, пишет РБК-Украина.

Как сообщили в Государственном центре занятости, в 2024—2025 годах программой воспользовались примерно по 7,1 тысяч работодателей ежегодно.

По условиям программы компании получают компенсацию в размере минимальной зарплаты в течение трех месяцев. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 8647 грн в месяц. Для бизнеса, работающего в зонах возможных или активных боевых действий, а также при трудоустройстве ВПЛ с инвалидностью выплаты могут предоставляться до шести месяцев.

Какие компании чаще всего нанимают ВПЛ

Активнее всего программой пользуются предприятия из сферы торговли и ремонта автотранспорта — они составляют около трети всех работодателей-участников.

Еще 16% приходится на перерабатывающую промышленность, 10% — на гостинично-ресторанный бизнес. По 7% занимают агросектор и область медицины и социальной помощи.

Почему компенсации не закрывают кадровый дефицит

Несмотря на господдержку, значительная часть бизнеса либо не пользуется программой, либо вообще мало о ней знает. В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что ключевыми для работодателей остаются профессиональные навыки работника и его соответствие потребностям компании.

Представители бизнеса также отмечают, что основной проблемой остается отсутствие жилья для переселенцев в новых городах. Именно это часто становится решающим фактором при трудоустройстве.

Для иностранных работников компании нередко самостоятельно организуют общежития или арендуют жилье, однако для ВПЛ подобных системных механизмов пока нет.

Вакансий много, но закрыть их не удается

В результате на рынке труда сформировалась парадоксальная ситуация: государство компенсирует работодателям от 25 941 до 51 882 грн в зависимости от продолжительности выплат, однако кадровый дефицит остается острым.

В первом квартале 2026 года бизнес смог закрыть всего лишь 41% открытых вакансий. Из 148 тысяч заявленных предложений работы фактически удалось укомплектовать всего 61 тысячу.

Программа компенсаций для работодателей, нанимающих ВПЛ, работает в Украине с марта 2022 года. Она распространяется на переселенцев, получивших статус после 24 февраля 2022 года и официально трудоустроенных с зарплатой не ниже минимальной.

