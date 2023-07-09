Компания временно приостанавливает деятельность: какие действия следует совершить — Finance.ua

Компания временно приостанавливает деятельность: какие действия следует совершить
Если собственник компании имеет целью временно приостановить деятельность предприятия, но с возможностью восстановить активность, можно спланировать действия, которые помогут держать компанию в «спящем» режиме, однако не ликвидировать.
Об этом рассказала Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, пишет enovosty.com.
- Шаг 1. Проверьте ситуацию с наемными работниками. Если компания не работает, работников следует либо уволить, либо оформить приостановление трудовых договоров. Поскольку если зарплата будет начисляться работникам, приостановка бизнеса не произойдет: следует платить налоги и отчитываться по начисленной зарплате.
- Шаг 2. Переход на общую систему налогообложения — для плательщиков единого налога. Плательщики налога на прибыль сдают один годовой отчет в год, декларацию по налогу на прибыль и финансовую отчетность, и если у компании нет деятельности или она очень незначительная — это оптимальный вариант сократить расходы на содержание юридического лица.
- Шаг 3. Примите решение о статусе плательщика НДС. Плательщики НДС подают ежемесячную отчетность, даже если деятельности как таковой нет, и это постоянная статья расходов на бухгалтерию. Но при аннулировании статуса плательщика НДС материальные ценности и находящиеся на балансе активы можно считать условно проданными с целью начисления НДС, поэтому, импульсивно отменив регистрацию плательщиком НДС, компания может случайно стать должной государству 20% из остаточной стоимости всех ценностей. Решение о том, быть ли плательщиком НДС, принимайте осторожно, учитывая вашу ситуацию.
Следует ли сообщать налоговым органам о том, что компания не осуществляет деятельности?
В этом нет нужды. У компании есть обязанности как у налогоплательщика — это своевременная подача предусмотренной законодательством отчетности и уплата налогов. Если отчетность будет подаваться в срок, несмотря на отсутствие деятельности, претензий со стороны налоговых органов не будет.
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