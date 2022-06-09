Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301 — Finance.ua

Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301
Сегодня 23:47 — Технологии&Авто Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301
Американская компания SpaceX Илона Маска запустила коммуникационный спутник Nilesat 301, принадлежащий египетской компании Nilesat.
Об этом сообщает Space.com.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 00.04 по киевскому времени на космодроме в штате Флорида.
Спустя 33 минут после запуска, коммуникационный спутник Nilesat 301 был успешно выведен на геопереходную орбиту, которая находится на расстоянии в 35 800 км от Земли.
Отмечается, что компания Илона Маска запустила уже 23 орбитальные миссии в 2022 году.
Напомним, недавно американская компания SpaceX Илона Маска успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink — 53 аппарата.
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