Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301 — Finance.ua
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Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301

Сегодня 23:47Технологии&Авто
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Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301Компания SpaceX запустила коммуникационный спутник Nilesat 301
Американская компания SpaceX Илона Маска запустила коммуникационный спутник Nilesat 301, принадлежащий египетской компании Nilesat.
Об этом сообщает Space.com.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 00.04 по киевскому времени на космодроме в штате Флорида.
Спустя 33 минут после запуска, коммуникационный спутник Nilesat 301 был успешно выведен на геопереходную орбиту, которая находится на расстоянии в 35 800 км от Земли.
Отмечается, что компания Илона Маска запустила уже 23 орбитальные миссии в 2022 году.
Напомним, недавно американская компания SpaceX Илона Маска успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink — 53 аппарата.
По материалам: Укрінформ
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